Hilfe ist in sechs Gemeinden organisiert

Der Nachbarschaftshilfeverein „Hilfe von Haus zu Haus“ hat sich kürzlich dem neu gewählten Gemeinderat in einer Sitzung im Rathaus vorgstellt. Anwesend waren die Vorsitzender Monika Kohler aus Buchheim und die Geschäftsführerin Rosina Frick aus Irndorf. Monika Kohler dankte den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden, der Pflegeversicherung Baden-Württemberg sowie den sechs politischen Gemeinden für die langjährige Unterstützung des Vereines. Drei Gemeinden gehören den Regierungspräsidium (RP) Tübingen und Kreis Sigmaringen (Beuron, Leibertingen und Schwenningen), drei dem RP Freiburg und Landkreis Tuttlingen (Buchheim, Bärenthal und Irndorf) an.

Inzwischen zählt der Verein aus den sechs Gemeinden rund 260 Personen und Haushalte. Weitere Personen sind gesucht. „Wir suchen auch weiterhin Helfer in unseren sechs Gemeinden“, ergänzte die Chefin. Der Bedarf würde wegen zunehmender Anzahl älterer Menschen weiter ansteigen. Im Jahr 2018 leisteten die Helfer insgesamt 6794 Stunden. Die helfenden Mitglieder aus den sechs Gemeinden harmonieren hervorragend. Bei Fortbildungen und Schulungen trifft man sich, um der Aufgabenstellung gerecht zu werden.

In Schwenningen seien mittlerweile sechzehn Helferinnen und Helfer im Einsatz. „Wir haben einen stetig steigenden Bedarf. Es gibt zahlreiche alte, kranke oder behinderte Menschen, die sich nicht mehr selbst versorgen können“, stellte die Vorsitzende Kohler fest. Ziel des Vereines sei es, allen Menschen trotz ihrer Pflegebedürftigkeit ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu Hause in vertrauter Umgebung zu ermöglichen. Ambulant stehe vor stationär. Für Personen aus den Mitgliedsgemeinden, die sich als Helfer zur Verfügung stellen, ergeben sich Verdienstmöglichkeiten im Dorf oder der Nachbargemeinde.

Die seit April 2019 im Amt befindliche Geschäftsführerin Rosina Frick ergänzte, dass in jedem der sechs Orte Ansprechpartner stationiert seien, die auf alle Fragen Antworten hätten. Die Geschäftsführerin Rosina Frick ist privat unter 07466/91 05 80 und mittwochs von 9 Uhr bis 11 Uhr in Schwenningen in der Geschäftsstelle im Rathaus, Alte Pfarrstraße 19, Telefon 07579-921216 zu erreichen. Der Jahresmitgliedsbeitrag für Einzelpersonen beträgt zwölf Euro, für Ehepaare und Familien zusammen 18 Euro.

Der Verein bietet Älteren, kranken und bedürftigen Menschen bezahlbare Betreuung und Begleitung. „Damit wollen wir ihnen die Chance zu bieten, so lange wie möglich im eigenen Lebensbereich ein selbstbestimmtes Leben zu führen und trotz ihres Handicaps die eigene Selbstständigkeit zu bewahren“, so Monika Kohler.

Außerdem bietet der Verein Familien hauswirtschaftliche Hilfe und hilft bei der Kinderbetreuung. „Pflegende Angehörige wollen wir durch kurzfristige Betreuung unterstützen und entlasten“, so die Vorsitzende. Die Begleitung beim Einkauf, Spaziergang oder Arztbesuch werden ebenfalls angeboten. Bürgermeisterin Roswitha Beck lobte das Engagement mit den Worten: „Ich habe alle Hochachtung vor der Arbeit der Helferinnen und Helfer“.