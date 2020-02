Hilbenschlecker setzen zur Fasnet auf neues Konzept

Mit einem neuen Konzept und einem geänderten Ablauf möchte der Frohnstetter Narrenverein Hilbenschlecker die Ortsfasnet in diesem Jahr attraktiver und lebendiger gestalten. Ein wesentlicher Kernpunkt ist dabei die Vorverlegung des traditionellen Zunftballes um eine Woche auf Samstag, 15. Februar.

Die Verantwortlichen möchten damit vor allem eine Entzerrung der Fasnetsveranstaltungen am Fasnetssamstag erreichen. Schließlich hatte auch der Frohnstetter Hilbenschleckerball in den vergangenen Jahren durch das Überangebot an Parallelveranstaltungen merklich an Zuspruch eingebüßt. Zum zentralen Fasnetstag in Frohnstetten wird künftig der Schmotzige Donnerstag, an dem vom frühmorgendlichen Narrenwecken bis zur „Schmodo-Party“ mb Abend in der Hohenzollernhalle den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches närrisches Programm geboten wird. Neben der Befreiung der Kindergartenkinder und dem Aufstellen des Narrenbaumes in der Ortsmitte, laden die Hilbenschlecker am Nachmittag zur Kinder und Seniorenfasnet in die Hohenzollernhalle ein, wo auch die Gewinner der großen Tombola ermittelt werden.

Beschlossen wird das örtliche Narretei dann wieder traditionell am Fasnetsdienstag mit einem Fackelumzug samt Fasnetsverbrennen an der Hilb.