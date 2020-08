Heuberger Unternehmer baut Garagenpark

Seit zwei Monaten gibt es im Bereich der Schwenninger Talstraße riesige Erdbewegungen: Das örtliche Unternehmen Reifen-Buck plant auf einem rund 1,6 Hektar großen Areal den Bau einer Montagehalle. In der Sitzung des Gemeinderates informierte Bürgermeisterin Roswitha Beck von einem Entwurf eines Bauantrages der Firma zum Bau einer Halle mit Bürotrakt, einer Waschhalle, einer Hackschnitzelanlage sowie zweier Hallen mit Premium-Garagenstellplätzen im XXL-Format. Mit dem endgültigen Bauantrag sei in diesen Tagen zu rechnen. Weil es sich um ein Bauvorhaben von besonderer Bedeutung und Größe handelt, wurde die Angelegenheit nicht wie üblich im Bauausschuss, sondern im Gesamtgremium behandelt. Im Frühjahr habe sich der Bauherr die benötigten Grundstücke von privaten Grundstückseigentümern angeeignet.

Begonnen wurde vor Wochen mit dem Abtragen des Humus, der sich seither auf einem großen Hügel stapelt. Weil das Grundstück aber tiefer liegt wie die Talstraße waren große Aufschüttungen notwendig. Es seien etwa 13 000 Kubikmeter Material notwendig, um das Areal um bis zu 2,50 Meter Höhe ansteigen zu lassen. Nach der Verdichtung desselben können dann die eigentlichen Baumaßnahmen in Angriff genommen werden. Für die geplante Tankstelle, die sich von der Talstraße aus am rechten Rand des Areals, also in Richtung Busunternehmen Beck-Reisen befinden wird, sei ein separater Bauantrag zu stellen, informierte die Bürgermeisterin nach Absprache mit dem Landratsamt. Die fünf Gebäude werden im aktuellen Bauantrag vorrangig bearbeitet. Nach Auskunft des Bauherrn sei die Nachfrage nach den großen Garagenstellplätzen hoch. Ihr gegenüber habe Markus Buck bereits geäußert, dass jetzt schon über zwanzig der Plätze vergeben seien. Der Gemeinderat erteilte dem Entwurf des Bauantrages das gemeindliche Einvernehmen. Der beschließende Bauausschuss nimmt dieses als Grundlage für seine Entscheidung in den kommenden Wochen, wenn der abschließende Bauantrag vorliegt.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagte Buck, dass in der Montagehalle mit Bürotrakt (43 Meter lang und 20 Meter breit) die Montage von Reifen für Autos und Lastwagen statt finde sowie von Großreifen für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Zusätzlich biete er Kundendienste, Reparaturservice und TÜV-Prüfungen an. Der Bremsenprüfstand sei neben Autos und Lastwagen auch für Wohnmobile ausgelegt. Direkt an die Montagehalle grenzt der 16,80 Meter mal zwölf Meter breite Cleanpark mit seiner Portalwaschanlage an, die auch die Reinigung von Fahrzeugen von bis zu drei Meter Höhe ermöglicht.

Daneben sind zwei SB-Waschplätze vorgesehen, einer für Autos und einer für Großfahrzeuge. Gegenüber befinden sich vier Staubsauger-Plätze und unter diesen ist ein Rückhaltebecken mit 50 000 Liter Wasser gelagert, das im Bedarfsfall auch von der Feuerwehr genutzt werden kann. Im dritten Gebäude befindet sich eine Hackschnitzelheizung mit der sowohl die Montagehalle als auch der Cleanpark und die Garagenstellplätze beheizt werden. Das 20 mal 64 Meter lange Gebäude 4 ist zur Unterbringung von 32 Garagenstellplätzen mit der Größe vier mal zehn Meter sowie vier Metern Höhe vorgesehen. „Hier biete ich mit variablen Wänden optimale Unterbringungsmöglichkeiten für Wohnmobile, Wohnwagen, Oldtimer sowie Segel- und Motorboote“, so der 35-jährige Unternehmer.

Zahlreiche Leute seien auf der Suche nach einem sicheren, trockenen und langfristigem Unterbringungsplatz für ihre Fahrzeuge. Im zweiten Block, der an der Ostseite mit einer Länge von 136 Metern und einer Breite von vier Metern später aufgebaut wird, seien weitere 34 Stellplätze vorgesehen. Und außerdem habe er noch eine dritte Option, nämlich den Bau von zusätzlichen zehn Stellplätzen auf der Fläche hinter der Montagehalle. Die Bauzeit dürfte etwa ein Jahr betragen.

Übrigens, seine bisherige Wirkungsstätte, die Halle im Gewerbegebiet Hausertal, wird Reifen-Buck weiterhin betreiben wollen. „Der Rundumservice, den ich anbieten werde, umfasst von der Reinigung, der sicheren Unterbringung, dem Kunden- und Reparaturdienst bis zum Betanken und natürlich dem Reifendienst alles was sich Besitzer von Fahrzeugen jedweder Art wünschen“, so Buck abschließend.