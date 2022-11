Helfen bringt Freude: Stettener Verein setzt auf Hilfe zur Selbsthilfe

Es ist Roland und Gudrun Schindler, den Gründern vom Verein Diabetes-Projekt The Gambia, ein Anliegen, Menschen mit der Krankheit in dem westafrikanischen Land aufzuklären und weiterzubilden. Das machen sie auf verschiedene Arten. Dafür gibt das Ehepaar aus Stetten am kalten Markt selbst Kurse in Gambia und hat zudem mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet.

Der Grund dafür ist, dass der Kontakt zu den Menschen schneller und unbürokratischer möglich ist. So können ganz einfach Blutzuckerwerte und Langzeitwerte geteilt und besprochen werden. Beim Langzeitwert handelt es sich leicht gesagt um einen Durchschnittswert. Wie hoch der Blutzucker in den vergangenen zwölf Wochen war, wird damit ausgesagt. Idealerweise sollte er zwischen 6,5 und 7,5 liegen.

Zu hoch ist gleich lebensgefährlich

Angegeben wird der Wert in Millimol pro Mol. Ist der Wert weit darüber, wird es gesundheitlich gefährlich, es kommt zu Schäden in den Blutgefäßen und den Nerven. „Wir haben hier Langzeitwerte von 14 und alles probiert, damit er runter geht, aber manchmal muss man es akzeptieren und hoffen, dass alles gut wird“, sagt Roland Schindler.

Ein so hoher Wert kommt dadurch zustande, dass der Blutzucker über einen langen Zeitraum hinweg bei über 180 liegt, meist folgt dann noch die Entgleisung des Stoffwechsels, wenn der Körper Aceton bildet, ein lebensgefährlicher Moment.

Damit genau das nicht so häufig passiert, will der Verein in Gambia, um genauer zu sein in Zusammenarbeit mit Dr. Alieu Gaye und der Pakala-Klinik in Banjul, versuchen zu informieren und zu schulen.

Therapiemethoden erklärt

Unterstützt werden sie dabei vor Ort auch von Isatou Jallow und Ousman Ceesay. Die beiden Typ-I-Diabetiker helfen anderen, indem sie über neue Therapien, Insuline und Forschungen berichten. Darunter zählt auch eine in Deutschland oft angewendete intensivierte konventionelle Insulintherapie.

Hierbei wird das Essen berechnet und danach das passende Insulin, das gespritzt werden muss. Damit wird den Menschen ein Stück Freiheit und Selbstbestimmung über ihr Leben zurückgegeben. Meist wird mit sogenannten Mischinsulinen ein fester, strukturierter Tagesablauf geschaffen. Jeden Morgen um dieselbe Zeit aufstehen, spritzen, warten, essen, genau das Gleiche, jeden Tag.

Häufiges Messen sei essenziell

Ein weiterer Punkt, den das Team um Dr. Gaye, Jallow und Ceesay vor Ort mithilfe des Vereins voranbringt, ist das regelmäßige und häufige Blutzuckermessen.

So ist es in Deutschland bei Typ-I-Diabetikern normal, mindestens vier bis sechs Mal pro Tag den Blutzucker zu messen, viele verfügen gar über ein Langzeitmessgerät. In Gambia animiert das Ehepaar die Betroffenen noch, den Zuckerwert zu messen und dann das Insulin entsprechend anzupassen.

Möglichst viele gute Werte

„Wir merken es am Verbrauch, dass es Früchte trägt“, so der Vorsitzende Roland Schindler, der über die Mehrausgaben erfreut ist. „Es ist unser Ziel, dass möglichst alle gute Werte haben“, betont er, denn sollte das nicht der Fall sein, dann sterben die Menschen.

Pro Jahr gibt das Diabetes-Projekt The Gambia etwa 20.000 Euro für Insulin und 10.000 Euro für Teststreifen aus, beides sind notwendige Mittel, um die Krankheit zu behandeln. In diesem Punkt erhofft sich der Verein Unterstützung durch „Helfen bringt Freude“. Mit den nötigen medizinischen Mitteln und geschultem Personal haben die Menschen mit Diabetes eine hohe Chance darauf, zu überleben.