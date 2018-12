Heeresmusikkorps spielt heute im Kloster

Das Heeresmusikkorps Ulm unter Leitung von Oberstleutnant Matthias Prock gibt am heutigen Freitag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr ein „Besinnliches Konzert zur Winterzeit“ in der Erzabtei St. Martin in Beuron. Anschließend gibt es einen Glühweinempfang auf der Holzbrücke. Nach der Schließung der Sigmaringer Kaserne hat sich das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen Pfullendorf bereit erklärt, in die Fußstapfen der 10. Panzerdivision zu treten und die Veranstaltung vorzubereiten. Der Eintritt ist frei. Eine Spendensammlung zugunsten der Abtei und des Soldatenhilfswerks der Bundeswehr erfolgt am Ausgang.