Haus der Natur ist offizielle UNESCO-Infostelle

Das Haus der Natur in Beuron ist nun offizielle Infostelle des UNESCO Geoparks Schwäbische Alb. Bei einer Veranstaltung mit geladenen Gästen wurde vergangene Woche die Infostelle in der Ausstellung am Haus der Natur enthüllt. Beurons Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller, Adrian Schiefer als Vertreter des Landkreises Sigmaringen und die Geschäftsführer Ute Raddatz (Naturschutzzentrum Obere Donau) und Bernd Schneck (Naturparkverein Obere Donau) konnten mit Freude die Urkunde und Plakette von Geopark Geschäftsführerin Sandra Teuber entgegennehmen.

Die Infotafeln ergänzen die bestehende Ausstellung über den Naturraum der Oberen Donau mit Hintergrundinformationen zur Geologie und Entstehung der Landschaft. Die Ausführung fügt sich dabei ideal in das Gesamtbild der 2018 unter dem Motto „Abenteuer Vielfalt“ neu eröffneten Dauerausstellung ein.

Der UNESCO Geopark Schwäbische Alb erstreckt sich über zehn Landkreise und ein Gebiet von 6200 Quadratkilometern. Seit 2015 wird die Region damit als eine von derzeit 177 Regionen weltweit im internationalen Kontext für ihre einzigartige Landschaft gewürdigt. Als Infostellen werden vom Geopark verschiedene Einrichtungen und Erlebnisorte der Schwäbischen Alb ausgezeichnet, die jeweils spezifische Themen des einzigartigen Natur- und Kulturraumes behandeln.

Das Haus der Natur stellt besonders die Biodiversität in den Fokus, die sich aufgrund der geologischen Gegebenheiten und der hierdurch entstandenen landschaftlichen Vielfalt entwickelt hat. Der Region kommt daher bei Bestrebungen zum Erhalt der Artenvielfalt besondere Bedeutung zu. Die Ausstellung und Infostelle am Haus der Natur ist von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und zusätzlich bis zum 1. November an Wochenenden von 13 bis 17 Uhr geöffnet.