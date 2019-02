Handtaschen-Diebe erbeuten mehrere Hundert Euro

Zwei junge Männer haben einer Frau am Freitagmittag in Meßkirch die Handtasche entrissen. Eine Großfahndung der Polizei blieb erfolglos, jetzt bittet sie um Hinweise.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, ereignete sich der Diebstahl am Freitag gegen 13.30 Uhr am Adlerplatz. Eine Frau fuhr mit dem Linienbus nach Meßkirch, um einen Rechnungsbetrag von mehreren Hundert Euro zu begleichen. Nach dem Aussteigen wurde sie von zwei jungen Männern von hinten angegangen. Anschließend entrissen ihr die schwarz gekleideten Täter die Stofftasche mit dem Portemonnaie, in dem sich das Geld befand. Dann traten die Männer zu Fuß die Flucht an.

Bei der folgenden Großfahndung setzte die Polizei rund ein Dutzend Streifen und einen Hubschrauber ein. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tat werden ebenso wie Hinweisgeber auf die Täter darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571/1040 bei der Polizei zu melden.