Gute Wahlbeteiligung in Beuron

Ausgeglichen aufteilt ist der Gemeinderat in Beuron nach der Kommunalwahl: Jeweils vier Sitze haben sowohl die Neue Liste 2014 als auch die Bürgerliste ’94 bekommen. Letztere geht mit 1348 Stimmen und damit 52,4 Prozent dennoch knapp als Gewinner hervor.

Positiv fällt in Beuron die Wahlbeteiligung aus: 384 Bürger von 552 Wahlberechtigten haben am Sonntag ihr Kreuz bei der Kommunalwahl gemacht. Somit liegt die Wahlbeteiligung bei 69,6 Prozent. Insgesamt kamen so 2573 Stimmen zusammen.

Für den Gemeinderat gewählt wurden von der Neuen Liste 2014: Karl Meyer (Beuron), Claudia Aicher, Michael Kocher und Birgitta Kruthoff (jeweils Hausen).

Von der Bürgerliste ’94 gehören künftig folgende Personen zum Gremium: Jürgen Burchardt (Beuron), Hans-Peter Wolf, Klaus Bath (jeweils Hausen) und Rüdiger Bertsch (Thiergarten).