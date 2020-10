Größter Verein trotz mangelnder Jugend

Trotz steigender Mitgliederzahlen hat der Turnverein Schwenningen sein Ziel von 2019 verfehlt. Der Verein hatte sich laut Vorsitzendem Jürgen Kathofer vorgenommen, Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren für sich zu begeistern. Auch die Jugendvolleyballgruppe suche nach Spielern, um weiterhin aktiv sein zu können. Dennoch sei der Verein nach wie vor der größte Schwenningens. Unter anderem darum ging es am Samstag bei der Hauptversammlung des Turnvereins in der Heuberghalle.

Insgesamt zwölf neue Mitglieder kamen 2019 in den Verein, womit er auf 668 Personen gewachsen ist, so Kathofer. Mit 386 weiblichen Mitgliedern und 282 männlichen seien die Frauen weiterhin in der Mehrheit. Immerhin 540 Personen werden zu den aktiven Mitgliedern gezählt. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen hat um neun zugenommen und liegt jetzt bei 209. „Wir haben derzeit 23 Übungsleiter, davon acht mit Lizenz, in den sechs Abteilungen“, informierte der TV-Chef. Diese werden von zwölf Übungsleiterassistenten unterstützt. Man sei in der komfortablen Situation, zehn Kampfrichter in den eigenen Reihen zu haben.

Bezüglich des Strohparks informierte Kathofer, sei der Verein Gründungsmitglied der neuen Strohpark GbR und habe derzeit die Verwaltung derer Finanzen übernommen. Darüber hinaus war aus dem Kassenbericht von Schatzmeisterin Susanne Schwanz zu entnehmen, dass die Einnahmen aus der Bewirtung des Strohparks eine feste Größe waren, die aber aus bekannten Gründen 2020 ausfällt. Schriftführerin Silvia Sauter erinnerte in ihrem Tätigkeitsbericht an den Sieg beim letzten Strohpark mit „Max und Moritz bei Witwe Bolte“. Darüber hinaus habe Turngaupräsident Jürgen Koch die Ausrichtung der Turngaugala gelobt. Der Gesamtabteilungsleiter Sport, Timo Seltmann, sprach von einer Steigerung des Niveaus bei Volleyballturnieren sowie den sehr guten Ergebnissen der Schwenninger Turner bei den Meisterschaften auf Gauebene und auf Turnfesten.

„Wichtig ist, dass der Zusammenhalt in den Vereinen auch im Corona-Jahr 2020 stimmt“, stellte Bürgermeisterin Roswitha Beck zu Beginn ihrer Ansprache fest. Dem Verein – Hauptnutzer der Heuberghalle – versicherte die Chefin vom Rathaus, dass die Kommune stets versuche, die Halle in Schuss zu halten.

Wiedergewählt wurden die stellvertretende Vorsitzende Karola Reif, der Gesamtabteilungsleiter Sport Timo Seltmann sowie Beisitzer Harald Blänkner. Neue zweite Turnwartin wurde Jenny Haselmeier, die das Amt von Silvia Kohle übernahm. Neue Beisitzerin wurde Lea Veit. Zum Ehrenmitglied ernannte der Vorsitzende die frühere Übungsleiterin und langjährige Theaterspielerin Manu Koch. Für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Rosalinde Greber, Norbert Frick, Bernhard Glückler, Birgit Grathwohl, Rainer Haselmeier, Elisabeth Leibinger und Harry Reif.

Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wurde auf die nächste Hauptversammlung verschoben.