Ein Nachbar hat am Donnerstag gegen 13 Uhr bemerkt, dass an einem Gebäude in der Donautalstraße Flammen aus dem Schornstein schlugen und verständigte sofort per Notruf die Feuerwehr. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Kamin aufgrund von Glanzruß gebrannt hatte, das Feuer war jedoch schnell wieder erloschen. Zu einem schädigenden Ereignis kam es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Kreenheinstetten war mit einem Löschzug ausgerückt.