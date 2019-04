Gläubige feiern den Heiligen aus Meßkirch

Der Todestag des heiligen Heimerad, des Stadtheiligen von Meßkirch, jährt sich am 28. Juni zum 1000. Mal. Dazu organisieren das Bildungswerk und die Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf beginnend am 23. Juni in der Woche vor dem eigentlichen Todestag eine Festwoche, die mit einem Jubiläumsgottesdienst im Herz-Jesu-Heim und einem anschließenden Empfang auf dem Kirchplatz und einer Pilgerei nach Wald am Nachmittag ihren Auftakt hat. Höhepunkt der Feier ist eine Buswallfahrt zum Hasunger Berg bei Kassel.

Das in St. Martin überlieferte Standbild des heiligen Heimerad ist vermutlich stark idealisiert, denn als Pilger und später als mittelloser Wandermönch dürfte der Heilige wohl kaum so ausgesehen haben, sondern eher ärmlich und verwahrlost.

Auch das Deckenfresko von Meinrad von Au in der Meßkircher Stadtkirche ist wohl kaum ein authentisches Bild, denn als Meinrad 1773 das Bild malte, war Heimerad schon weit über 700 Jahre tot. Dennoch hat sich sein Andenken in seiner Geburtsstadt erhalten. „Das muss ein verrückter Typ gewesen sein, aber prophetische Menschen waren ja immer schon etwas verrückt“, sagt der Meßkircher Pfarrer Stefan Schmid. Auch den heiligen Franz von Assisi habe man zunächst ausgelacht.

Heimerad, in verschiedenen Schreibweisen auch Heimo, Heimrad der Haimrad, ist wohl zwischen 965 und 970 in Meßkirch geboren. Über sein Leben informiert in erster Linie die „Vita Heimeradi“, eine Lebensbeschreibung, die der Mönch Ekkehart von Hersfeld zwischen 1085 und 1090 verfasst hat. Er stammte vermutlich aus einfachen Verhältnissen und stand zunächst in Diensten einer vornehmen Dame, bis er die Erlaubnis erhielt, als Pilger und Wanderpriester umherzuziehen. Mit etwa 30 Jahren unternahm er dann eine Pilgerreise nach Rom und anschließend eine Wallfahrt nach Jerusalem.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wollte er Mönch im Kloster Hersfeld in Nordhessen werden.

Es kam aber zu einem Streit um die Ordenskleidung, in dessen Folge Heimerad ausgewiesen wurde. Auch das Kloster in Paderborn wollte ihn nicht aufnehmen, sodass er weiterhin sein Leben als Wandermönch führte. Schließlich ließ er sich kurz vor seinem Tod auf dem ebenfalls in Nordhessen gelegenen Hasunger Berg nieder und bewirtschaftete die dort gelegene Michaelskapelle.

Zunächst Ziel von Spott und Hohn wandelte sich sein Ansehen im Laufe der Zeit und er wurde als Heiliger verehrt, der auch von geistlichen und weltlichen Würdenträgern um Rat gebeten wurde. Zu seinen Bekannten gehörten Kaiserin Kunigunge, der Bischof Meinwerk von Paderborn und der Mainzer Erzbischof Aribo. Heimerad wurde nach seinem Tod auf dem Hasunger Berg bestattet.

Sein Grab wurde zur Pilgerstätte, an der Erzbischof Aribo 1021 eine Kirche errichten ließ aus der bis 1081 ein Benediktinerkloster wurde, das bis zur Reformation Bestand hatte. Einfache Menschen verehrten Heimerad als Heiligen und Wundertäter. Zu seinem Grab fanden Wallfahrten statt.

Das Heimerad-Grab zählte im 11. Jahrhundert zu den meistbesuchten deutschen Wallfahrtsorten. Die Verehrung Heimerads fand erst nach der Reformation in Hessen statt. Erst nachdem seine Lebensbeschreibung 1681 in Buchform erschien und 1744 in die Heiligensammlung Acta Sanctorum aufgenommen wurde, erschien Heimerad wieder im Bewusstsein der Gläubigen.

„Es ist schön, wenn man einen eigenen Heiligen hat. Deshalb wollen wir ihn würdigen und seinen Gedenktag in besonderer Weise feiern“, sagt Pfarrer Schmid.