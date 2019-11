Gerhard Schittkowski wird zum Ehrennarrenrat der Bockzunft Stetten am kalten Markt ernannt

Pünktlich am 11. November hat die Bockzunft Stetten am kalten Markt ihre Hauptversammlung im Soldatenheim „Haus Heuberg“ abgehalten. Neben Neuwahlen wurde auch ein Ehrennarrenrat ernannt und der Goldorden für außergewöhnliche Dienste verliehen worden.

Als Mitglied der „Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte“ (VSAN) legte Zunftmeister Oliver Beil allerdings Wert darauf, dass für die Mitglieder der VSAN die neue Fasnetsaison erst am Dreikönigstag beginnt.

Traditionell legen die Stettener Böcke ihre Hauptversammlung aber auf den Martinstag, denn die Vorfreude auf die närrische Zeit muss ausgekostet werden.

Der Zunftmeister, der im Laufe des Abends einstimmig für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt worden ist, gab einen Rückblick über die vergangene Saison und das doch recht arbeitsreiche Vereinsjahr. Unter anderem beteiligt sich die Bockzunft auch am gemeindlichen Ferienprogramm, was Bürgermeister Maik Lehn in seiner Ansprache zu würdigen wusste: „Mit ihren Aktivitäten bereichern sie das Ortsgeschehen in vielfältiger Weise“, so der Schultes, der auch den außergewöhnlichen Einsatz der Zunft bei der Herbsttagung der VSAN in Stetten hervorhob.

In der Tat war diese Tagung der rund 68 Narrenzünfte umfassenden Vereinigung unter dem Präsidenten Roland Wehrle ein besonderes Glanzlicht, aber auch eine besondere Herausforderung für die Stettener Böcke. Sowohl der Bürgermeister als auch der Zunftmeister lobten die reibungslose Organisation und Durchführung der Veranstaltung, die überaus positive Resonanz bei allen Beteiligten hervorgerufen hat. „Bei der Bewältigung des Großevents haben auch die Landjugend und die Musiker geholfen“, sagte Beil. Der sonst mit Lob eher sparsam umgehende Zunftmeister sagte im Rückblick auf das Geleistete: „Ich bin stolz auf diese Zunft – ich bin stolz darauf, euer Zunftmeister zu sein“.

Im Rahmen der Hauptversammlung wählten die Stimmberechtigten den aus zwölf Personen bestehenden Narrenrat einstimmig: Volker Beil, Jessica Scheck, Kai Marquart, Andreas Klauser, Roland Klaß, Herbert Schittkowski, Lukas Graf, Uwe Stolz, Frank Bamberg, Frank Scheck und Caro Ruf.

Besondere Ehrung erfuhr der langjährige Narrenrat Gerhard Schittkowski. Der an einer schweren Krankheit leidende 51-Jährige ist unter stehendem Applaus aller Anwesenden vom Zunftmeister zum Ehrennarrenrat ernannt worden.

Mit dem Goldorden der Bockzunft sind Patrick Bücheler und Simon Hermann für außerordentliche Dienste ausgezeichnet worden, was mit der traditionsreichen Bockschlagzeremonie und einem ordentlichen Schluck der legendären Bockmilch „gebrieft und gesiegelt“ wurde, wie es in dem dazugehörenden Spruch heißt.

Auch der neue Narrenbürgermeister wurde an diesem Abend festgelegt. Mit Lukas Graf war der geeignete Kandidat gefunden, dem zugetraut wurde, Bürgermeister Lehn am Schmotzigen aus dem Rathaus zu jagen und eine fetzige Ortsfasnet durchzuführen. Ebenso musste der Jahrgang der 20-Jährigen verpflichtet werden, der in der Stettener Fasnet eine tragende und lautstarke Rolle spielt. Oliver Beil stellte mit Sidney Mogg und Lorenz Halder die Jahrgangssprecher vor, wobei Letzterer durch Yannik Cabanillas vertreten worden ist. Mit Handschlag und Bockmilch verpflichteten sich die Jahrgänger unter anderem, an der kommenden Fasnet den Narrenbaum zu stellen und einen Beitrag zum Zunftball zu leisten.