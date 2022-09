Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Dienstag zwischen 16 Uhr und 17.15 Uhr einen abgestellten Dacia in der Hauptstraße. Der Verkehrsteilnehmer kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und fuhr unerlaubt weiter, heißt es im Bericht der Polizei. Der entstandene Schaden am hinteren Kotflügel des Dacia beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Stetten a. k. M. unter Telefon 07573 / 815 zu melden.