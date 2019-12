Gemeinderat beschließt neues Baugebiet

Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung des Jahres beschlossen, ein neues Baugebiet auszuweisen. „Bei der Schelmengrube“ heißt das Areal, das sich am nördlichen Ortsrand von Stetten am kalten Markt befindet. Es grenzt mit seiner Südseite an den vorhandenen Siedlungsbereich und wird im westlichen Bereich von der Frohnstetter Straße beziehungsweise der Landesstraße 218 in Richtung Frohnstetten begrenzt.

Wie Bürgermeister Maik Lehn und der Leiter der Finanz-Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Ermilio Verrengia, erläuterten, ist das Ziel der Planung, den aktuellen Bedarf an Wohnungen zu decken. Es bestehe eine anhaltend große Nachfrage nach bebaubaren Grundstücken, sagte Lehn, wobei die innerörtlichen Baulücken im Großen und Ganzen bereits geschlossen worden sind. Die noch freien Flächen befänden sich in privater Hand und seien deshalb für den freien Markt nicht verfügbar. Mit dem Beschluss des Gemeinderats kann das Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden.

Das betreffende Baugebiet ist kleiner als 10 000 Quadratmeter und schließt direkt an eine bebaute Siedlung an, aus diesem Grund kann die Gemeinde eine seit Mai 2017 im Baugesetzbuch (Paragraf 13b) festgeschriebene Möglichkeit nutzen, den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren und ohne Umweltprüfung aufzustellen.

Eine Umweltprüfung nach Paragraf 2 Absatz 4 des Baugesetzbuchs und naturschutzrechliche Ausgleichsmaßnahmen seien formal nicht erforderlich, da keine Vorhaben geplant sind, die solches nach sich ziehen würden. Allerdings musste der Beschluss des Rates bis zum 31. Dezember vorliegen, was er auch tat, da das Gremium die Entscheidung noch in der Dezembersitzung traf.

Bisher landwirtschaftlich genutzt

Das Gebiet eigne sich aufgrund seiner Topografie bestens für die Erschließung als Wohnbaufläche, sagte der Bürgermeister. So könne dem hohen Bedarf nach Grundstücken Rechnung getragen werden. Bisher ist die betreffende Fläche landwirtschaftlich genutzt worden, deshalb muss das Gebiet im Flächennutzungsplan noch umbenannt werden. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Bei der Schelmengrube“ sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung geschaffen worden, „sodass hier eine geordnete städtebauliche Entwicklung gesichert ist“, führte Maik Lehn aus. Mit Blick auf die Nutzung wird das 1,85 Hektar große Gebiet als „Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen.