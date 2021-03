Gemeinde erneuert Teile der Kläranlage

Zu einem Angebotspreis von knapp 200 000 Euro hat der Gemeinderat die dringend notwendige Erneuerung der zentralen Schaltwarte an der Kläranlage Storzingen vergeben. Bürgermeister Maik Lehn und der Leiter der Bau-, Finanz- und Liegenschaftsverwaltung, Ermilio Verrengia, haben in der Sitzung in die nun in Angriff genommene schrittweise Sanierung der 34 Jahre alten Anlage Einblick gegeben.

Auch die zentrale Schaltanlage in der Warte der Kläranlage habe dieses stattliche Alter erreicht, doch wesentliche Teile seien jetzt verschlissen. Diese würden in dieser Form nicht mehr beschafft werden können. Deshalb sei eine Erneuerung, die dem aktuellen Stand der Technik entspreche, unumgänglich. Auch die Messtechnik samt der Analysemesstechnik bedürfe einer Erneuerung, ebenso die Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS-Technik), die aus dem Jahr 2006 stammt. Ein Aus- und Wiedereinbau in die neue Schaltanlage sei unwirtschaftlich, da der Aufwand hoch sei und ein aufwendiges Provisorium installiert werden müsse.

Auch Steuer- und Leittechnik sei seit zehn und mehr Jahren in Betrieb und die Automatisierungsgeräte, ausgewiesene Industrierechner – Verrengia bezeichnete sie als „das Herz der Anlage“ – würden seit ihrer Inbetriebnahme ununterbrochen Dienst tun: „24 Stunden, sieben Tage die Woche.“ Die theoretische Lebenserwartung hätte ein Großteil der Geräte erreicht oder sogar überschritten und sei beim Hersteller „abgekündigt und nur noch als Ersatzteil erhältlich“.

Zum Maßnahmenpaket, das umgesetzt werden soll, gehört die Erweiterung beziehungsweise Erneuerung des Automatisierungsnetzwerks, die Prozessleit- und Messtechnik, der Kläranlagenzulauf, die Sauerstoffmessung und die PH- und Trübungsmessung am Kläranlagenauslauf. Weitere Messtechnik wird im Schlammsilo und im Brauchwasserschacht installiert, sowie die Fühler der Raumtemperatur um das Betriebsgebäude und der Außentemperatur werden erneuert. Vier Angebote seien nach der Ausschreibung eingegangen, wovon die Firma SAB aus Nufringen die günstigste war. Die vorliegende Berechnung mit dem Angebot der Nufringer Firma ergab Gesamtkosten einschließlich der Nebenkosten von knapp 256 000 Euro, dem ein Haushaltsansatz von 300 000 Euro gegenüber stand. Bürgermeister Lehn empfahl, den ursprünglichen Haushaltsansatz stehen zu lassen und die übrigen 41 500 Euro für Unvorhergesehenes in der Hinterhand zu behalten. Dem konnte der Gemeinderat folgen.