Gemeinde erhält 20 000 Euro Soforthilfe

Die Nachbarschaftsgrundschule Schwenningen und der katholische Kindergartens St. Raphael in Schwenningen sind wieder für alle Kinder geöffnet. Das ist bei der Sitzung des Schwenninger Gemeinderates nun Thema gewesen.

Die Bürgermeisterin informierte das Gremium über die Wünsche der Eltern bezüglich des Angebotes der Schülerbetreuung. Roswitha Beck war überrascht, dass trotz Corona so eine große Nachfrage besteht. „Wir haben für Montag 16, für Dienstag zehn, für Mittwoch drei und für Donnerstag elf Kinder, die zur Schülerbetreuung wollen“, freute sich die Bürgermeisterin. Zum Angebot zählt auch das gemeinsame Mittagessen der Kinder. Hier verzichtet die Gemeinde für die Monate April bis Juni auf eine Nacherhebung von Gebühren.

Der Gemeinderat hat sich zudem mit dem Verzicht auf Kindergartengebühren während der coronabedingten Schließung befasst. Aufgrund der Pandemie wurde die Betreuung im kirchlichen Kindergarten in Schwenningen ab Mitte März 2020 eingestellt und geschlossen. Die Elternbeiträge werden von den Kirchengemeinden jeweils im Voraus eingezogen, sodass anhand der geltenden Gebührenordnung die Frage einer Beitragserhebung zu klären ist. Bürgermeisterin Roswitha Beck informierte den Gemeinderat, dass im Aufnahmeheft „Tageseinrichtungen für Kinder“ seitens der katholischen Kirchengemeinde darauf hingewiesen wird, dass der Elternbeitrag eine Beteiligung an den gesamten Betriebskosten der Einrichtung sei und deshalb auch während der Ferien, bei vorübergehender Schließung, maximal für die Dauer von drei Wochen – bei längerem Fehlen des Kindes und bis zur Wirksamkeit einer Kündigung zu zahlen sei.

Da die Schließung der Einrichtung von Seiten des Landesgesetzgebers erlassen wurde, liegt eine behördliche Anordnung im Sinne der dargelegten Regelung vor, sodass für den Monat März der Einzug der Elternbeiträge auf der Basis des geltenden Rechts erfolgte und daher nicht zu korrigieren sei. Allerdings sei aufgrund der Beibehaltung der Kindergartenschließung im April und Mai die Gebühr ausgesetzt wurden. Das Land Baden-Württemberg habe den Kommunen für diese beiden Beitragsmonate eine Soforthilfe zur Verfügung gestellt, für sämtliche durch die Corona-Pandemie erfolgten Einnahmeausfälle.

Konkret erhielt die Gemeinde Schwenningen aus diesem Programm etwa 20 000 Euro, wobei Kämmerin Rita Bosch darauf hinwies, dass der Gemeinde dennoch rund 180 000 Euro durch die Auswirkungen der Pandemie fehlen würden. In Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Kommunen im Landkreis Sigmaringen werden vom Kindergarten für die Notbetreuung in den Monaten April und Mai Gebühren nach der tatsächlichen Inanspruchnahme erhoben. „Die Eltern mussten in den vergangenen Wochen viel stemmen“, stellte Bürgermeisterin Beck fest. Der Gemeinderat fasste nun Beschluss, auf die Beitragserhebung für die Monate April und Mai zu verzichten. Gleichzeitig zahlen Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, einen Betrag, der sich auf die tatsächliche Nutzung beziehe.