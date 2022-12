Nach Beschwerde der Bahn: 70 Bäume müssen weg

Es war Gefahr im Verzug nahe der Bahnstrecke an der Landesstraße L 277 bei Beuron. Der selbstständige Forstunternehmer Andreas Löffler aus Schwenningen hat sich kürzlich im Rahmen seiner Ausbildung zum Forstwirtschaftsmeister an die äußerst heikle Aufgabe getraut, zwischen dem Hauptort Beuron und dem Ortsteil Langenbrunn einige umsturzgefährdete Bäume zu fällen.

Zahlreiche Bäume drohten auf die Gleise zu fallen

Die Deutsche Bahn hatte im Rahmen der Verkehrssicherung darauf hingewiesen, dass zahlreiche Bäume, demnächst auf die Gleise zu fallen drohten, erzählt Löffler. Das Regierungspräsidium Tübingen, nämlich der Landesbetrieb Gewässerschutz, hatte ebenfalls wegen des Hochwasserschutzes an der Donau die Baumfällung gefordert.

„Ich habe auf Wunsch der Forstverwaltung zu Fürstenberg das Projekt aufgegriffen“, sagte der 44-jährige Forstfachmann, der waldwirtschaftliche Aufgaben von der Pflanzung bis zur Holzernte für die Gemeinden Schwenningen, Beuron und Stetten a.k.M. im Landkreis Sigmaringen sowie die Gemeinde Nusplingen im Zollernalbkreis übernimmt.

70 Bäume mussten entsorgt werden

In Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Gewässerschutz mit Stützpunkt in Sigmaringen, gingen er und zwei seiner beschäftigten Forstmitarbeiter vor einigen Tagen das Projekt an. „Wir hatten die Aufgabe rund 70 abgestorbene, schwer geschädigte Eschen und andere Bäume aller Altersklassen fachgerecht zu entsorgen“, so Löffler.

Die Bäume waren im oberen Bereich durch das Eschentriebsterben geschädigt und im unteren Bereich vom Biber stark angefressen, teilweise sogar total bündig. Es sei durch die Gefahr von herunterstürzenden Kronenteilen eine sehr schwierige Bergung gewesen. Viele Bäume wären wohl demnächst auf die Bahnschienen gefallen und hätten für Bahnreisende zur Gefahr werden können.

Sperrung der Straße und der Gleisen gestalten sich schwierig

Die Aufgabenstellung verlangte aber von den Fachleuten auch die Einhaltung des Hochwasserschutzes auf der gegenüberliegenden Donau. Ein großes Problem war auch die zeitweise Sperrung der Landesstraße L 277, die von der Straßenmeisterei vorgenommen wurde. Ein Sicherheitsbeauftragter der Bahn war ebenfalls anwesend, der die Zeitabstände ermittelte, wann zwischen den vorbeifahrenden Zügen überhaupt gefällt werden durfte.

Links der Schmidtenbrunnbach, rechts die Donau, und dazwischen standen auf dem Damm die zu fällenden Bäume. Andreas Löffler, der zusätzlich zu 50 Prozent beim Hause Fürstenberg beschäftigt ist, traute sich im Rahmen seiner forstwirtschaftsmeisterlichen Ausbildung die heikle Aufgabe zu. Beobachtet wurde er am Mittwoch von zwei Prüfern der Forstwirtschaftlichen Versuchsanstalt (FVA) Freiburg.

Allerhöchste Zeit für Fällungen

„Einige wenige Bäume waren bereits vor wenigen Tagen umgefallen, es war also allerhöchste Zeit für die Fällungen“, sagte Andreas Löffler auf Nachfrage. Schwerpunkt war bei den Fällungen der Arbeitsschutz und die Unfallverhütung. Auf einer normalen befahrbaren Waldfläche wären die Eschen mit dem sogenannten Harvester, dem Vollernter, mechanisch gefällt worden.

„Da hier keine Befahrung möglich war und wegen des starken Seitenhanges Richtung der Bahngleise, mussten die schadhaften Bäume motormanuell mit Seilwindenunterstützung gefällt werden“, erklärte Löffler.

Besondere Fälltechnik kommt zum Einsatz

Er schulte zuvor alle sechs beteiligten Fäller in der besonderen Fälltechnik, damit die Baumkronen nicht in Bewegung kommen. Da es nicht möglich war, auf der Böschung zwischen dem Schmidtenbrunnbach und der Donau maschinell vorzugehen, musste am gegenüber liegenden Donauufer ein Forstspezialschlepper mit Seilwinde aufgestellt und positioniert werden.

„Mithilfe dieses Forstseils konnten wir die Bäume fällen und durch die Donau verliefen. Durch die Böschung konnte das Team sogar eine ferngesteuerte Fällraupe mit Seilwinde fahren lassen“, ging der Leiter der Spezialaktion ins Detail. Seine beiden Mitarbeiter, die drei Leute vom Landesbetrieb Gewässerschutz und er hätten gemeinsam die anspruchsvolle Aufgabe meistern können.