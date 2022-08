Der Verein „Aktion Ruinenschutz Oberes Donautal“ bietet am Samstag, 6. August, 14 bis 16 Uhr eine Führung auf der Burgruine Falkenstein an. Die Falkenstein ist die am besten erhaltene Ruine im Donautal und wird vom Verein laufend instand gehalten und gepflegt. Ausgehend vom Steinbruch in Thiergarten wandern die Teilnehmer zur Falkenstein. Bei der Führung unter Leitung von Emil Laschinger, Vorstand Aktion Ruinenschutz Oberes Donautal, werden für Kinder und Erwachsene Geschichte und Geschichten rund um die Burg lebendig: Erzählt wird vom Leben auf der Burg, vom Kauf und Bau und von interessanten Funden, ebenso über Geschichte und Restaurierung. Nach der Führung geht’s zurück zum Ausgangspunkt. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Steinbruch Thiergarten. Voraussetzung ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 4. August, im Haus der Natur in Beuron, Telefon 07466 / 92800. Die Führung kostet Erwachsene fünf Euro, Kinder sind frei.