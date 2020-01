Fußgänger wird bei Unfall leicht verletzt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße „Am Stachus“ in Meßkirch ist laut Polizeimeldung am Samstagmorgen ein 52-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden. Ein 48-jähriger Autofahrer bog auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes ein und erkannte hierbei den querenden Fußgänger. Beim Abbremsen rutschte er vom Bremspedal ab und touchierte mit seinem Auto den Fußgänger. Dieser kam zu Fall und zog sich verschiedene Prellungen zu. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Am Auto entstand ein geringfügiger Schaden.