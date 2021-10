Frohnstetter Feuerwehr absolviert Jahresübung

Ihre Einsatzbereitschaft und ihren Ausbildungsstand hat die Frohnstetter Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr vor interessierten Zuschauern bei ihrer Jahresübung am Kirbesamstag demonstriert. Mit einem angenommenen Brand in einem zentral in der Ortsmitte gelegenen Mehrfamilienhaus hatten sich die Frohnstetter Feuerwehrleute ein anspruchsvolles Übungsobjekt ausgesucht.

Die verwinkelte und enge Bebauung auf zwei Seiten des Gebäudes stellte die Wehr sowohl bei der Menschenrettung als auch bei der Brandbekämpfung selbst vor einige Herausforderungen. Nur kurze Zeit nach der Alarmierung traf das erste Einsatzfahrzeug ein und begann sofort mit den Vorbereitungen zur Rettung mehrerer im ersten Stock sowie in der Scheune eingeschlossenen Menschen, denen aufgrund der starken Rauchentwicklung das Verlassen des Gebäudes durch das Treppenhaus nicht mehr möglich war.

Während mehrere Atemschutztrupps ins Innere des Hauses vordrangen, wurde parallel schon die Wasserversorgung unter anderem aus der nahegelegenen Hilb aufgebaut. Ein Mensch wurde über eine Steckleiter über ein offenes Fenster geborgen, während ein weiterer Eingeschlossener von einem Atemschutztrupp ins Freie gebracht und dort versorgt wurde.

Abteilungskommandant Benedikt Hahn zeigte sich bei der abschließenden Übungsbesprechung zufrieden mit den gezeigten Leistungen seiner Mannschaft. Diese Einschätzung bekräftigte auch Wolfgang Neusch in seiner letzten offiziellen Amtshandlung als scheidender Gesamtkommandant. Die Übung sei gut aufgebaut gewesen und trotz unklarer Gefahrenlage und der sehr eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten und Löschoptionen hätten die Frohnstetter Wehrmänner die gestellten Aufgaben umsichtig und präzise gelöst. Auch ein Fahrzeug der Stettener Wehr sei mit im Einsatz gewesen mit dem die Frohnstetter Abteilung sich bestens vertraut gezeigt hätte. Den lobenden Worten schlossen sich auch Bürgermeister Maik Lehn sowie Ortsvorsteher Johan Seßler an. Der neue Gesamtkommandant Thomas Straub bedankte sich bei den Frohnstetter Kameraden für das entgegengebrachte Vertrauen bei der vor kurzem abgehaltenen Wahl des neuen Kommandos und kündigte an, dass intern schon an der Entwicklung neuer Ideen und Konzepte gearbeitet werde, die den Abteilungswehren schon bald im Detail vorgestellt werden sollen.