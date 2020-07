Fridolin hilft Schülern bei der Auswahl von Apps

Oberstudienrätin Stephanie Schmitz vom Schulzentrum in Stetten hat zusammen mit ihrem Team „Die Schulentwickler“ einen von 15 Siegerplätzen beim Wettbewerb „Wir für Schule“ ergattert. Das Team entwickelte Fridolin, einen virtuellen Helfer, der Schülern Orientierung bei der Auswahl von Lern-Apps bieten soll.

„Wir für Schule“ – so lautete das Motto des Wettbewerbs für Schulentwicklung, ins Leben gerufen von der Materialplattform „lehrermarktplatz.de“ sowie der Initiative „Digitale Bildung für Alle e.V.“.

Unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz und des Ministeriums für Bildung und Forschung sollten gemeinsam digitale und nicht-digitale Lösungen gefunden werden, um die Schulentwicklung voranzutreiben. Dafür vernetzten sich Lehrer, Schulleitungen und sogar Schüler aus ganz Deutschland und veranstalteten einen „Hackathon“, der darin besteht, dass ein Team gemeinsam kreative Lösungen für eine Herausforderung finden muss. Eine Woche lange wurden in Teams zu verschiedenen Bereichen Ideen gesammelt, getüftelt, Erfahrungen ausgetauscht und letztendlich ein Ergebnis veröffentlicht.

Oberstudienrätin Stephanie Schmitz schloss sich einer Gruppe im Themenfeld „Verzahnung von Präsenzunterricht und Homeschooling“ an. Schnell wurde klar, dass es eigentlich schon sehr viel Gutes im Bereich „digitale Unterstützung“ gibt, was von Lehrkräften genutzt werden kann, wie beispielsweise Antolin oder schul.cloud. Doch häufig ist die große Auswahl an Apps überwältigend und demotivierend, und es ist schwierig, die für das jeweilige Vorhaben passende Anwendung zu finden.

Schmitz und ihr Team nahmen sich dieses Problems an und entwickelten „Fridolin“, einen ChatBot, ein virtueller „Roboter“, der durch ein Programm führt und zum Beispiel jeden individuell beraten kann. Fridolin kann folgende Hilfestellungen geben: Die Lehrkraft benötigt eine App, um den Englischunterricht in der Unterstufe zu unterstützen? Kein Problem, Fridolin zeigt auf, was auf dem Markt an Angeboten verfügbar ist. Oder was ist, wenn man nicht weiß, ob die App, die der Kollege vorgeschlagen hat, etwas taugt? Fridolin zeigt Bewertungen und Nutzungsvorschläge von Kollegen aus ganz Deutschland an!

Für diese innovative Idee gewannen „Die Schulentwickler“, wie sich das Team nennt, einen der begehrten 15 Siegerplätze und können sich nun über weitere Unterstützung und Förderung freuen.