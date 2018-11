Freundschaft bleibt weiterhin bestehen

Ziemlich genau 35 Jahre nach Gründung der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) Zollern-Alb, auch Cercle Franco-Allemand du Zollern-Alb genannt, haben die anwesenden Mitglieder des Vereins bei der Jahresversammlung zugestimmt, den Verein aufzulösen.

Im Juli hatte der französische Teil der deutsch-französischen Doppelspitze, Pierre Caudrelier, die Vereinsmitglieder unterrichtet: „Nach über 30 Jahren an der Spitze der DFG Zollern-Alb habe ich mich nun dazu entschlossen, das Amt des französischen Präsidenten, welches ich stets mit großem Engagement und viel Leidenschaft bekleidet habe, niederzulegen.“ Auch seine Frau Gisela Caudrelier legte gleichzeitig das Amt der Schriftführerin nieder.

Renate Pfitzenmaier, der deutsche Teil der Vorstandsspitze, begrüßte zur Jahresversammlung die Mitglieder und bedauerte: „Mit Pierres Weggehen geht eine Ära zu Ende.“ Mit der Entscheidung des französischen Präsidenten müsse der Verein reagieren, da die Satzung „einen deutschen und einen französischen Präsidenten“ vorschreibe.

Gegründet wurde der Verein, um deutsche und französische Einwohner zusammenzubringen. So heißt es zum Zweck in der Satzung: „In diesem Sinne will sie vor allem Bürgern der Region Zollern-Alb und den sich hier aufhaltenden Franzosen eine bessere Einsicht in die beiderseitigen Gegebenheiten, Probleme, Sprache und Kultur vermitteln.“

Nach dem vollständigen Abzug des französischen Militärs aus Stetten am kalten Markt fehlten dem Verein die französischen Einwohner und somit Mitglieder. Dennoch gab es viele Deutsche, auch aus dem ganzen Landkreis Sigmaringen, die dem Verein die Treue hielten. Es wäre möglich gewesen, die Satzung zu ändern und die Gesellschaft zu retten. Der Vorstand sah jedoch weitere Probleme. Verschiedene Rückmeldungen von Seiten der Mitglieder vor der Versammlung bestätigten die Vorstandsmitglieder zudem in ihrem Vorgehen.

Doch zunächst präsentierten die beiden bisherigen Präsidenten, Pfitzenmaier und Caudrelier, was im Laufe des Jahres unternommen wurde: Der Besuch des Weihnachtsoratoriums in Sigmaringen mit anschließendem Essen, das Drei-Königs-Treffen in Frohnstetten und eine Klosterführung in Heiligkreuztal im März fanden Erwähung.

„Wem die Stunde schlägt“

Im April, so Caudrelier, dachte er an Hemingways Roman „Wem die Stunde schlägt“: Nur drei Mitglieder hätten zusammen mit ihm und seiner Frau das Theaterstück „Kenner trinken Württemberger“ in Melchingen besucht. Auch an der nächsten Veranstaltung, einer Busreise ins Lautertal mit verschiedenen Programmpunkten, nahmen nur wenige Mitglieder teil. Im Juni bot der Vorstand den Besuch von Überlingen mit Münsterbesuch und Weinprobe als letzte Aktivität an.

Nach der Entlastung der Schatzmeisterin stand die „Aussprache über die geplante Auflösung des Vereins und über das Verfahren der Auflösung“ auf der Tagesordnung. Caudrelier tauschte seinen Platz mit Vizepräsident Stephan Schmid, der zusammen mit Pfitzenmaier zur Versammlung eingeladen hatte. Pfitzenmaier plädierte für die Auflösung: „Mit dieser Satzung haben wir keine Zukunftschancen.“ Die Vereinsstruktur lasse sich mit dem fehlenden französischen Präsidenten nicht mehr umsetzen, die Bereitschaft zur Teilnahme habe stark abgenommen und die Überalterung spreche ebenfalls dafür.

Einige Stimmen bedauerten die Auflösung des Vereins, da gerade in heutiger Zeit „ein Zeichen pro deutsch-französische-Beziehungen“ gesetzt werden müsste. Eine Arbeitsgruppe, die eine Satzungsänderung ausarbeiten sollte, konnte jedoch nicht gefunden werden. Nach kontroverser Diskussion folgten die Anwesenden dem Vorschlag des Gesamtvorstands mit wenigen Gegenstimmen.

Pfitzenmaier und Schmid wurden als Liquidatoren bestellt. Die Auflösung soll nach einem letzten Treffen mit Verabschiedung und Ehrung durch den Verein im Frühjahr erfolgen. Das verbleibende Vereinsguthaben wird satzungsgemäß einem gemeinnützigen Zweck zugeführt.