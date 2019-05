Freie Wähler bleiben in Stetten die stärkste Kraft

Für die Freien Wähler hat es nach dem vorläufigen Wahlergebnis für den Gemeinderat in Stetten am kalten Markt kaum Veränderungen gegeben. Wie auch bei der Gemeinderatswahl 2014 können sich die Freien Wähler sieben Sitze sichern. Insgesamt fünf Sitze gehen an CDU und Initiative Lebenswertes Stetten (ILS). 2014 waren insgesamt sieben Sitze auf CDU und ILS entfallen. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei rund 64,35 Prozent. Stimmenkönig ist CDU-Kandidat Klaus Dieter Halder. Er erhielt 2746 Stimmen. Auf ihn folgt Daniel Sauter, der mit 2535 Stimmen für die Freien Wähler in den Gemeinderat zieht.