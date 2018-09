Frauen wählen Tiere der Bibel als Thema

Knapp zwanzig ehrenamtliche Kinderbibeltag-Mitarbeiterinnen sind in einer fröhlichen Frauenrunde im Herz-Jesu-Heim in Meßkirch zusammengekommen, um die ersten Vorbereitungen für den Jubiläums-Kinderbibeltag zu treffen.

Im Oktober wird unter der Leitung von Gaby Martin, Birgit Steffeck, Anja Kunkel und Sybille Konstanzer bereits der 20. ökumenische Kinderbibeltag stattfinden. Zu diesem Anlass haben sich die Organisatorinnen ein ganz besonderes Thema ausgesucht: „Was für ein Gewimmel unter deinem Himmel – Tiere der Bibel“.

Dass die Tierwelt nicht nur in der Bibel, sondern auch in der heutigen Zeit und vor allem für Kinder eine große Relevanz hat, wurde recht schnell deutlich. Nach einer kurzen Einführung und Willkommensrunde fanden sich die zahlreichen Teamerinnen, darunter „Frischlinge“ und „alte Hasen“, mit Bildern verschiedener Tiere in Kleingruppen zusammen und sprachen über Assoziationen, Geschichten aus der Bibel und die Bedeutung der Tiere.

Im Plenum wurden dann die Ergebnisse und weitere organisatorische Fragen diskutiert und zum Abschluss ein Lied gesungen.

Am Samstag, 20. Oktober, werden die Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren diese Tiere von 10 bis 18 Uhr (bei schlechtem Wetter 17 Uhr) näher kennenlernen. Erst werden die jeweiligen Gruppen am Vormittag im Herz-Jesu-Heim spielerisch mit dem Tier und der Bibelstelle in Berührung kommen und sie besprechen.

Für den Nachmittag ist dann ein Ausflug zum Haustierhof „Reutemühle“ geplant, damit die Kinder die Möglichkeit haben, diese Tiere von Nahem zu sehen. Es soll ein lehrreicher, eindrücklicher und natürlich ein spaßiger Jubiläums-Kinderbibeltag werden.

Eingeladen sind die Kinder, ihre Familien, die ehemaligen und aktiven Kinderbibeltag-Mitarbeiter sowie alle Interessierten zum Jubiläums-Gottesdienst am Sonntag, 21. Oktober, um 9.30 Uhr in der evangelischen Heilandskirche in Meßkirch.