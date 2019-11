Frauen können sich bei einem Angriff zur Wehr setzen

Auf Einladung der Budo-Kampfsportschule Oberes Donautal haben acht Frauen in den Trainingsräumen in Frohnstetten die Gelegenheit wahrgenommen, an einem Selbstverteidigungskurs teilzunehmen. Dabei erlernten sie Techniken, mit denen sie sich bei einem Angriff wirkungsvoll zur Wehr setzen können.

Joachim Schaffrina, der seit mehr als 20 Jahren als Trainer für Kampfkunst arbeitet, vermittelte in dem zweitägigen Workshop nicht nur die Grundlagen der Selbstverteidigung, sondern ging auch ausführlich auf den Stellenwert mentaler Stärken ein. „Begebt euch niemals in die Rolle des Opfers, sonst habt ihr keine Chance!“, riet er den Frauen. „Die Teilnehmerinnen waren begeistert vom Workshop, sodass eine Fortsetzung bereits geplant ist“, schreibt die Kampfsportschule in einer Pressemitteilung. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.bujukai-oberes-donautal.de.