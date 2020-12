Frau entgeht Betrugsversuch

Im Laufe der vergangenen Woche hat eine 56-jährige Frau aus Stetten am kalten Markt eine letzte außergerichtliche Mahnung erhalten. Wie die Polizei mitteilt, habe die Frau angeblich in Höhe von knapp 300 Euro einen Dienstleistungsvertrag mit einer Gewinnspielgesellschaft abgeschlossen. Verbunden war die Mahnung mit der Aufforderung, den Betrag auf eine Bankverbindung in Polen zu überweisen. Da die Empfängerin noch nie bei derartigen Gewinnspielen mitgemacht hatte, wandte sie sich an die Polizei. Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich ergaben, handelt es sich bei der ungerechtfertigten Geldforderung mutmaßlich um einen Betrugsversuch. Das angebliche Inkasso-Unternehmen ist an der genannten Adresse in Frankfurt nicht existent, teilt die Polizei weiterhin mit.