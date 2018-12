Frage, wer was gehört hat, bleibt offen

Zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 40 Euro und der Übernahme der Kosten des Verfahrens hat Richterin Elisabetta Carbotta den Mitarbeiter eines Meßkircher Industriebetriebs verurteilt. Der Mann hatte in einer Versammlung des Betriebsrates einen Kollegen mit den Worten „Ich schlag’ dich tot“ bedroht.

Hintergrund des Vorgangs ist, dass es in dem Betrieb offensichtlich ein gespanntes Betriebsklima gibt, dass zu Fraktionsbildungen in der Belegschaft führt. Die neue Betriebsratsvorsitzende wurde von ihrem Vorgänger bei der Versammlung provokativ angegangen, was bei dem 48-jährigen Angeklagten, der der Lebenspartner der Vorsitzenden ist, Empörung auslöste. Einen Strafbefehl wegen Bedrohung in Höhe von 15 Tagessätzen zu 40 Euro hatte der Mann zurückgewiesen.

Er gab an, weil in der Betriebsratsversammlung absurde Vorwürfe gegen seine Lebenspartnerin erhoben wurden, erregt gewesen zu sein, gestikuliert und „Ich lach’ mich tot“ gerufen zu haben.

Der Angeklagte und sein Verteidiger lehnten auch das Angebot der Staatsanwältin ab, das Verfahren gegen Zahlung der im Strafbefehl vorgesehenen 600 Euro einzustellen und so auf die Einvernahme der 15 geladenen Zeugen verzichten zu können.

Im Prozess stellte sich nun die Frage, wer was gehört haben konnte, weil er in der lauten Werkshalle nah genug bei den Beteiligten stand. Außerdem stand der Vorwurf eines Komplotts gegen den Angeklagten und seine Lebensgefährtin, die neue Betriebsratsvorsitzende, unausgesprochen im Raum.

Das Opfer sagte als Zeuge aus, er habe der Vorsitzenden den Vorwurf gemacht, einen zur Übernahme vorgesehenen Auszubilden bedroht zu haben. Wenn er sein Verhalten nicht ändere, werde sie sich gegen seine Einstellung wenden. Darauf hin habe ihn der Angeklagte bedroht und auch im Nachhinein nicht versucht, die Situation durch eine Entschuldigung zu entschärfen. Schließlich habe er Anzeige erstattet. Eine weitere Zeugin, die Freundin des Opfers, sagte aus sie habe „Ich schlag’ dich tot“ deutlich vernommen. Der Angeklagte sei aggressiv gewesen und Kollegen hätten versucht, ihn zu beruhigen.

Widersprüchliche Aussagen

Andere Zeugen hingegen sagten aus, sie hätten „Ich lach’ mich tot“ deutlich vernommen. Der Angeklagte sei zwar erregt, aber friedlich gewesen und eine solche Aggression passe auch auch nicht zu seinem allgemein entspannten Naturell. Dabei gab es auch Zeuginnen, die gar nichts mitbekommen haben wollten und die trotzdem vernommen wurden.

Übereinstimmend sagte eine Mehrzahl der Zeugen aus, dass das 48-jährige Opfer mit mehreren Wortmeldungen die Betriebsratsvorsitzende angegriffen habe und ihr Vorwürfe wegen ihrer Arbeit gemacht habe, die mit einer Betriebsratsversammlung nichts zu tun gehabt hätten. Allgemein habe eine gereizte bis aufgeheizte Atmosphäre in der Versammlung geherrscht.

Ein Sekretät der Gewerkschaft IG Metall sagte aus: „So eine Versammlung habe ich noch nie erlebt. Die Angriffe gegen die Vorsitzende waren außergewöhnlich.“ Der Angeklagte sei emotional, aber nicht aggressiv gewesen.

Die Staatsanwältin betonte in ihrem Plädoyer, dass man zahlreiche widersprüchliche oder voneinander abweichende Aussagen gehört habe. Allerdings spreche nichts dagegen, dass neben der Aussage „Ich lach’ mich tot“ nicht auch in der aufgeheizten Atmosphäre „Ich schlag’ dich tot“ gefallen sein könne. Sie gehe davon aus, dass beides der Fall war, und forderte daher eine Strafe von 20 Tagessätzen zu 40 Euro.

Der Verteidiger führte die widersprüchlichen Aussagen und die schlechten akustischen Umstände an, berief sich auf den Grundsatz „In dubio pro reo“ (Im Zweifel für den Angeklagten) und forderte einen Freispruch.

Richterin Carbotta allerdings folgte in ihrer Urteilsbegründung der Argumentation der Staatsanwältin in vollem Umfang.