Forscher verfolgen Luchs Lias durch das Donautal

Luchse sind die größten in Mitteleuropa heimischen Katzen. Sie erreichen die Körpergröße von Schäferhunden, sind aber mit 18 bis 25 Kilogramm deutlich leichter. Die Hauptbeute von Luchsen in unseren Regionen sind die wildlebenden Huftiere Reh und Gams. Luchse leben als territoriale Einzelgänger, zu intensivem Kontakt zwischen Luchsmännchen und Luchsweibchen kommt es nur in der Ranzzeit zwischen Februar und April.

Zur Zuwanderung von Luchsen kommt es immer wieder aus den benachbarten Vorkommen in der Schweiz. Bisher wurden in Baden-Württemberg nur einzelne Luchsmännchen nachgewiesen aber keine weiblichen Tiere und dementsprechend gibt es kein sich reproduzierendes Luchsvorkommen. Benachbarte Luchsvorkommen mit kontinuierlicher Reproduktion bestehen im Jurabogen, im Alpenraum und in der Nord-Ost-Schweiz. Wie alle mitteleuropäischen Luchsvorkommen sind auch diese aus Wiederansiedlungsprojekten hervorgegangen. Aktuell wird zudem ein Wiederansiedlungsprojekt im Pfälzerwald durchgeführt. Dieses soll auch das nahezu erloschene Vorkommen in den Vogesen stärken.

Trotz der flächenweise hohen Habitateignung in Baden-Württemberg hat sich bisher kein sich reproduzierendes Luchsvorkommen im Land etablieren können. Die Ursache hierfür ist das sehr zurückhaltende Ausbreitungsverhalten der weiblichen Luchse in Verbindung mit menschlichen Barrieren oder suboptimalen Habitaten auf möglichen Wanderrouten sowie anthropogen bedingter Mortalität.