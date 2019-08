Firma Bix erhält knapp 700 000 Euro Förderung für neue Lackieranlage

Sie läuft noch im Testbetrieb, aber sie läuft: Die neue Lackieranlage bei der Firma Bix. Für den innovativen und umweltfreundlichen Neubau bekommt der Meßkircher Betrieb Fördergelder vom Bundesumweltministerium in Höhe von knapp 700 000 Euro.

„Es ist ein Quantensprung in der Anlagentechnik. Damit sparen wir Energie, brauchen weniger Fläche und reduzieren den Ausschuss“ sagt Susanne Bix, zuständig für die Unternehmensentwicklung der Firma. Mit dem Quantensprung meint sie die Lackieranlage, die auf einer Fläche von ungefähr 250 Quadratmetern in der Fabrikhalle am Standort in der Industriestraße gebaut wurde.

Roboter ist Herzstück der Anlage

Im Inneren: Ein Handlingroboter, ein Infrarotofen und ein Lackierroboter. Dabei ist der Handlingroboter der zentrale Punkt. Er gibt die zu lackierenden Teile in die Lackierkabine, legt die dort lackierten Teile in den Infrarotofen und nimmt schließlich die fertigen Produkte wieder aus dem Kreislauf. All diese Neuerungen führen dazu, dass bei einer dreischichtigen Lackierung im Optimalfall bis zu 546 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden und der CO2-Ausstoß um 40 Prozent gemindert wird. Bislang mussten zu lackierende Teile immer mit einen Förderband verschiedene Kabinen durchlaufen, manchmal mehrfach. Das entfällt ab jetzt. „Wir sind nun viel flexibler was die Arbeitsabläufe angeht. Wenn ein Teil zum Beispiel nur zwei Lackschichten braucht, dann können wir das so an den Handlingroboter weitergeben und müssen keine komplexen Abläufe ändern“, sagt der technische Leiter, Christoph Bix, zum Wegfall des Fließbandprinzips und erklärt weiter: „Zudem sind die Wege nun erheblich kürzer und alle Arbeiten auf viel kleinerem Raum umsetzbar.“

Neben verkürzten Wegen gibt es in der neuen Produktionsstätte ein spezielles Verfahren für die Trockung der lackierten Einzelteile. „Durch einen Infrarottrockner können wir Trockenzeiten beschleunigen und gezielter trocknen. Das spart Energie“, erklärt Christoph Bix den Trockenvorgang im Rondelltrockner.

Kein Sondermüll mehr

Auch beim Lackieren setzt man in der neuen Anlage auf ein innovatives System. Während in anderen Anlagen oftmals überschüssiger Lack mit Wasser durch eine Berieselungsanlage aufgefangen wird, arbeitet man in Meßkirch künftig nur noch mit Luft und Bürsten. „Der überschüssige Lack wird durch Luft angesaugt, in rotierenden Bürsten fangen sich die Partikel und können anschließend abgenommen werden“, erläutert Christoph Bix das Prinzip. „So können wir dir Farbe recyclen und haben keinen Sondermüll oder verunreinigtes Wasser, das wir in einen aufwändigen Verfahren von der Farbe befreien müssen“, fügt er hinzu.

Mit Unterstützung der Effizienz-Agentur NRW hat die Firma Bix den Antrag auf Förderung an das Bundesumweltministerium gestellt und schließlich einen Zuschuss in Höhe von rund 700 000 Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm erhalten – das sind ungefähr 30 Prozent der Gesamtkosten für die Anlage. Für die Meßkircher eine große Investition, denn sie lackieren viele Kunststoffteile für die Automobilindustrie. „Auch wir bemerken natürlich die angespannte Situation in der Autobranche. Aber wir können Produkte herstellen, die es so nirgendwo in dieser Qualität gibt“ sagt Susanne Bix. Es ist dabei nicht das erste Mal, dass die Oberflächenveredler aus Meßkirch eine Förderung vom Umweltministerium erhalten. Bereits in der Vergangenheit erhielt die Firma Fördermittel vom Bund für ein umweltfreundliches Verfahren, mit dem sich Oberflächen ohne Galvanisierung und den Einsatz von Schwermetallen mit Chrom-Optik versehen lassen.