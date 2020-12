Finanzen der Gemeinde noch positiv

Der Herr über die Finanzen der Gemeinde, Ermilio Verrengia, hat in der jüngsten Sitzung Rechenschaft über die Arbeit seiner Abteilung ab- und den Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Stetten am kalten Markt vorgelegt. Dieser stellte die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dar und zeigte die wesentlichen Ereignisse des vergangenen Jahres auf.

Der Kämmerer hob hervor, dass im Jahr 2019 die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und damit die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen auf einem positiven Kurs waren. „Im Ergebnis bedeutet dies für unsere Gemeinde erneut höhere Erträge als im Jahr 2018“, zeigte sich Verrengia erfreut. Der ordentliche Gewinn in Höhe von 210 000 Euro – im Jahr 2018 lag er bei 515 000 Euro – sei wie im vergangenen Jahr den erneut hohen Gewerbesteuereinnahmen geschuldet, die 1,63 Millionen Euro betragen haben. Dazu sind Zuweisungen vom Land in Höhe von 2,89 Millionen Euro gekommen, die zusammen mit niedrigen Aufwendungen der Gemeinde zu diesem positiven Ergebnis beigetragen haben. Die Aufwendungen setzten sich im Wesentlichen aus Unterhaltungsmaßnahmen der Infrastruktur zusammen, die mit rund 448 000 Euro zu Buche schlagen. Dazu kommen Objektunterhaltungen in Höhe von zirka 161 000 Euro.

In Verrengias Rechenschaftsbericht sind Mehrausgaben in der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen zu finden, die eine Summe von 128 000 Euro beanspruchen sowie die Bereitstellungen von Fahrzeugen mit 20 000 Euro. Auch in den Gewerbesteuerumlagen mit 71 000 Euro, den Personalaufwendungen mit 113 000 Euro und Abschreibungen in Höhe von 62 000 Euro lassen sich Mehrausgaben finden. Einnahmeminderungen weisen die Bereiche Gemeindeanteil Einkommensteuer mit einem Minus von 88 000 Euro und sonstige steuerähnliche Erträge mit 90 000 Euro aus. Rot sind auch die Zahlen bei den Benutzergebühren und ähnlichen Entgelten, bei den Erträgen aus Verkäufen wie beispielsweise Holz sowie bei den Erstattungen vom Land, was sich zusammen auf rund 322 000 Euro summiert. Verrengia rechnet damit, dass sich die bisher „erfreulich hohen Gewerbesteuereinnahmen“ im Jahr 2020 und den kommenden Jahren nicht halten lassen. „Dieser Höhenflug wird sich – hauptsächlich pandemiebedingt – nicht fortsetzen“, sagte der Kämmerer und prognostizierte: „Die Aussichten und Einschätzungen sehen alles andere als rosig aus!“ Die Verwaltung rechne mit einem massiven Einbruch bei der Gewerbesteuer und anderen Einnahmepositionen.

Verrengias Bericht zeigte auch Vorhaben und Projekte auf, die im Berichtszeitraum angegangen, umgesetzt, abgeschlossen oder fortgeführt wurden. Er verdeutlicht das intensive Bemühen von Gemeinderat, Ortschaftsrat und Verwaltung, Vereine sowie Institutionen, die Gemeinde kontinuierlich voranzubringen. So seien für die umfangreichen Arbeiten des Bauhofes Anschaffungen in Höhe von 75 000 Euro getätigt worden.

Auch in 2019 konntenGrundstücksinvestitionen in Höhe von 350 000 Euro abgewickelt werden, so der Kämmerer weiter. Dem gegenüber stünden Grundstücksveräußerungen in Höhe von 484 000 Euro. Auch die Feuerwehr konnte mit einem Investitionsvolumen von rund 648 000 Euro, unter anderem für eine neue Drehleiter, auf den aktuell technischen Stand gebracht werden. Mit weiteren Investitionen in den Elektro- und Brandschutz sowie in die Innenbeleuchtung und das Raumkonzept des Schulzentrums mit 167 000 Euro wurden zukunftsorientierte Maßnahmen getätigt. In den Ausbau der Breitbandinfrastruktur, der in den kommenden Jahren weiter fortgesetzt wird, flossen bislang 217 000 Euro.

Mit der Aufzählung der Erschließung des vierten Bauabschnitts „Birkäcker“ im Teilort Nusplingen mit einem Volumen von 147 000 Euro sowie den restlichen Brückensanierungen in Höhe von 152 000 Euro komplettierte Verrengia seine Aufzählung der getätigten Maßnahmen, die jedoch, so betonte er, nicht vollständig sei. Die planmäßigen Darlehenstilgungen mit 105 000 Euro hätten den Schuldenstand im Kernhaushalt zum Jahresende 2019 (ohne den Eigenbetrieb Wasserversorgung) auf 926 000 Euro sinken lassen, was einer pro Kopf-Verschuldung von 195 Euro pro Einwohner entspricht, schloss Verrengia seinen Bericht.