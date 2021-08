Feuerwehreinsatz in Stetten am kalten Markt

Zu einem Gebäudebrand kam es am Dienstagnachmittag in der Sigmaringer Straße in Stetten am kalten Markt gekommen, nachdem zunächst ein Sofa auf dem Balkon einer Wohnung aus bislang unbekannter Ursache Feuer fing. Bei den Löscharbeiten waren laut Polizeimitteilung die Freiwilligen Feuerwehren Stetten und Frohnstetten, sowie die Bundeswehr-Feuerwehr der Kaserne Stetten mit insgesamt etwa 50 Einsatzkräften eingesetzt. Das Gebäude, an dem Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstand, ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner des Hauses wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.