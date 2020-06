Feuerwehreinsatz: Auto gerät in Brand

Am Mittwochnachmittag ist in der Neidinger Straße in Stetten am kalten Markt ein Citroen wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Wie die Polizei weiterhin mitteilte, parkte der Autobesitzer den Wagen gegen 16.15 Uhr auf einem Privatgrundstück. Er kam kurz darauf zurück, um etwas zu holen. Er sah, dass es aus dem Motorraum des stehenden Autos herausqualmte und verständigte die Feuerwehr, die den Schwelbrand löschte. 17 Löschkräfte waren im Einsatz, auch der Rettungsdienst war vor Ort.