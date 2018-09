Zu einem Schwelbrand in einem Mehrfamilienhaus ist es am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in der Tuttlinger Straße gekommen. Im Dachstuhl hatte sich eine auf einem Holzbalken abgelegte Lampe entzündet, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch mit 25 Mann und fünf Fahrzeugen ausrückte. Durch das rasche Löschen entstand lediglich ein Sachschaden an einem verkohlten Holzbalken.