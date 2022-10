Feuerwehr lädt zu Übung, Hammellauf und Kirbe ein

Die Feuerwehr Schwenningen veranstaltet traditionell am Kirchweihsonntag, 16. Oktober, ihre Jahreshauptübung verbunden mit der Schwenninger Kirbe. Um 13.30 Uhr beginnt die Einsatzabteilung mit der Löschung des Brandes beim Wohnhaus von Karl Siber in der Alten Pfarrstraße 27. Dort soll durch einen technischen Defekt in der Heizungsanlage ein Feuer ausgebrochen sein. Der Übungsbeginn wird mit Sirenenalarm angezeigt.

Im Anschluss an die Hauptübung verlagert sich das Geschehen auf den Rathausplatz, wo die Besucher um 14 Uhr zum Hammellauf antreten können. Der Musikverein Schwenningen unter Leitung von Dirigent István Elekes bietet dazu ein Platzkonzert. Die Kapelle wird später auch in der Fahrzeughalle im Feuerwehrhaus zur Unterhaltung der Gäste aufspielen. In der Halle sowie im oberen Saal der Wehr findet ein gemütlicher Nachmittag statt, wobei die Feuerwehrfrauen im Saal ihr Kuchenbuffet aufbauen. Für die Kinder steht vor dem Gebäude eine Hüpfburg zum Toben zur Verfügung.