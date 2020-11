Feuerwehr bekommt neues Fahrzeug

Die Feuerwehr Schwenningen braucht ein neues Auto. Der Gemeinderat unterstützt die Feuerwehr bei der Erarbeitung der Ausschreibung des Fahrzeugs und hat den Auftrag an die GT-Service Dienstleistungsgesellschaft des Gemeindetages Baden-Württemberg vergeben.

Dem Gremium lagen zwei Angebote für diese Arbeiten vor. Die Gemeinde plant die Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges, das laut Feuerwehrbedarfsplan vom Dezember 2010 als Ersatzbeschaffung für das alte Tanklöschfahrzeug vorgesehen ist. Die Ersatzbeschaffung wurde in den letzten Jahren hinausgeschoben. In der Sitzung vom 23. April dieses Jahr hat der Gemeinderat den neuen Feuerwehrbedarfsplan beschlossen, der die Ausmusterung des alten Tanklöschfahrzeug für das Jahr 2021 vorsieht.

Die Gemeindeverwaltung und die Spezialisten der Schwenninger Wehr gehen davon aus, dass die Neuanschaffung des Löschgruppenfahrzeugs rund 425 000 Euro betragen wird. Darin enthalten sind auch die Planungs- und Ausschreibungskosten. Seitens des Landes Baden-Württemberg plant die Gemeinde mit einem bereits bewilligten Zuschuss von 100 000 Euro aus dem Ausgleichsstock. Ein weiterer Zuschuss in Höhe von 92 000 Euro aus den Zuwendungen Feuerwehrwesen ist auch schon bewilligt. „Um jedoch die beiden Zuschüsse abzurufen, müssen wir weitere Verfahrensschritte einleiten“, informierte Bürgermeisterin Roswitha Beck das Gremium im Feuerwehrsaal.

Aufgrund der Höhe der Investition bedürfe es einer recht zeitaufwendigen europaweiten Ausschreibung. Dies sei ohne Hilfe von außen nicht zu bewerkstelligen. „In diesem Zusammenhang kann auch fachliche Unterstützung von außen im Hinblick auf die technische Ausstattung des neuen Feuerwehrautos erworben werden“, so Beck weiter. Dabei gehe es auch darum, was aus dem alten Fahrzeug übernommen werden darf und was nicht. Nur durch die Hinzuziehung eines Fachbüros sei gewährleistet, dass die Vergabe Rechtssicherheit habe und durch fachkundige Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses erhebliche Einsparungen bei den Beschaffungskosten erzielt werden können.