Festivalverein Hay Mountain vergrößert Führungsmannschaft

Der noch junge Schwenninger „Hay Mountain“-Verein plant das nächste Festivalwochenende. Nach dem tollen Event letzten Sommer wollen die Schwenninger Freunde auch 2019 wieder die Live-Musik mit einem zweitägigen Festival fördern.

Mittelpunkt des Geschehens wird am 16. und 17. August der Festplatz „Stelle“ sein, wenn etwa zehn Bands den Heuberg beim dritten Hay-Mountain-Festival rocken. Bei der Jahreshauptversammlung am Ostersamstag im Adlersaal gab Schriftführer Lars Grathwohl die ersten vier Bands, die bereits feststehen, bekannt, das sind: „Die Zahnfee“, „Meister Chang“, „Hellraisers n’ Beerdrinkers“ sowie die bereits aus dem Vorjahr bekannte Band „AOP“. Der stellvertretende Vorsitzende Jonas Eisemann erklärte dazu: „Wir befinden uns derzeit mit vierzehn Bands in Gesprächen, das endgültige Programm steht aber noch nicht fest“. Vorsitzender Michi Steidle sagte zur Entwicklung des Festivals: „Unser Konzept war bisher in Ordnung, ist aber noch ausbaufähig“. Dieses Jahr wolle der Verein zusätzlich zu den Vorverkaufsstellen und der Abendkasse auch noch Online-Tickets einführen. Dass bereits das letzte Festival ein organisatorisches Meisterstück gewesen sei, darin waren sich die rund vierzig Anwesenden einig.

Schriftführer Lars Grathwohl berichtete von einer grandiosen Atmosphäre auf dem Festplatz mit sechs Live-Bands auf einer hochmodernen Bühne. Damit die Arbeit künftig noch besser koordiniert werden kann, folgten die Musikfreunde dem Vorschlag der Vorstandschaft, die vierköpfige Führungsmannschaft um sieben Beisitzer zu vergrößern. Wieder gewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende Jonas Eisemann und Schriftführer Lars Grathwohl. Im Amt bestätigt wurden auch Kassenprüferin Franziska Steidle und ihr Kollege Yannick Reif. Als Beisitzer wurden erstmals Jan de Goede, Max Maute, Christian Feig, Robin Siber auf zwei Jahre gewählt sowie Florian Scheuble, Jonas Greber und Mark Wetterer auf drei Jahre.

Als Social-Media Spezialist stellte Vorsitzender Michi Steidle in Abwesenheit den Schlagzeuger der Albstädter Gruppe „Zippo kennts“ und neu gewählten Beisitzer Max Maute vor. Lange Zeit diskutierten die Mitglieder darüber, was an dem im vergangenen Jahr von rund 1000 Gästen besuchten Festival gelungen war und was verbessert werden sollte.

Einig waren sich alle bei der Abstimmung, ob die Schwenninger Gruppe „Corny Joke“ alljährlich auftreten sollte. „Klar wollen wir das“, brachte es Chris Feig auf den Punkt. Denn wegen der vierköpfigen Schwenninger Band sei der Hay Mountain-Verein ja überhaupt gegründet worden.

Somit steht schon jetzt die fünfte Band fest, die bei dem Festival Mitte August dabei sein wird. Die restlichen fünf von insgesamt geplanten zehn Bands sollen in den kommenden Wochen verpflichtet werden. Im Gegensatz zu 2018 wollen die Veranstalter in diesem Jahr an beiden Festivaltagen gleich viel Musik bieten. Diskutiert wurde auch über die Musikrichtungen, die geboten werden sollen. „Wir lassen uns nicht in eine Schublade stecken“, stellte Club-Boss Michi Steidle klar. Man wolle jedes Jahr etwas neues ausprobieren.

Beschlossen wurde außerdem, dass der Festival-Standort an exakt derselben „Stelle“ bleiben wird. Gedankenspiele darüber, den Standort zu wechseln, wurden aus unterschiedlichen Gründen verworfen.

Am Strohpark und bei den Adventsfenstern wollen sich die Mitglieder im Wechsel nur noch alle zwei Jahre beteiligen. 2019 machen die Mitglieder beim Adventsfenster mit, für 2020 sind eine Strohfigur und Strohparkbewirtung geplant.