Farbe, Flachs und viel Getreide auf dem Campus Galli in Messkirch ab 27. August

Im süddeutschen Raum wird seit etwa 7000 Jahren Getreide angebaut. Bis weit in das 20. Jahrhundert prägten die mit dem Getreideanbau verbundenen Arbeiten das ländliche Leben im Jahreslauf: Vorbereitung des Bodens, Aussaat von Hand, Ernte mit Sichel oder Sense, Dreschen mit dem Dreschflegel, Darren, Stampfen, Worfeln, Mahlen (Foto: Stadt Messkirch). Bei den Thementagen des Campus Galli von Samstag, 27. August, bis Sonntag, 30. Oktober, haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, etwas über den mittelalterlichen Ackerbau, verschiedene Getreidearten und die damaligen Herausforderungen zu erfahren.

Wie die Stadt Meßkirch und das Team der mittelalterlichen Klosteranlage mitteilen, beginnt die Themenreihe am 27. August mit einem Thementag rund um Getreideverarbeitung. Vom 9. bis 11. September dreht sich dann alles um das Färben mit Pflanzen, gleichzeitig ist am 10. September der gesamte Tag der Flachsverarbeitung gewidmet. Am 17. und 18. September zeigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Campus Galli den Besucherinnen und Besuchern außerdem, wie im Mittelalter Löffel für Brei und Suppe geschnitzt wurden. Des Weiteren lädt das Campus Galli-Team am Wochenende 8. und 9. Oktober zu Erlebnistagen auf der Anlage ein und schließt die Aktionsreihe daraufhin am 30. Oktober mit einer Veranstaltung rund ums Thema Licht und Wärme. Weitere Informationen zu den Thementagen gibt es unter www.campus-galli.de