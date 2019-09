Familiendrachenfest und Wildensteiner Jahrmarkt locken Tausende nach Leibertingen

Mit dem Wildensteiner Jahrmarkt und dem 13. Familiendrachenfest sind es am Wochenende gleich zwei Veranstaltungen gewesen, die Tausende Besucher nach Leibertingen lockten. Das hervorragende Wetter und die nochmals sommerlichen Temperaturen boten ideale Voraussetzungen.

Zwei Tage lang konnten die Festbesucher die übergroßen Lenkdrachen und stablosen 3D-Drachen bestaunen, die auf dem Segelfluggelände der Fluggemeinschaft Leibertingen-Meßkirch starteten. Drachen in allen erdenklichen Farben und Formen waren am Himmel zu sehen: Haie, Wale, Kraken, Bären, Katzen und Fische ebenso wie eine fliegende Lokomotive. Am Samstagabend stiegen sie sogar mit LED-Beleuchtung in die Lüfte.

Die Drachenflieger kamen aus ganz Deutschland, Holland und der Schweiz zu der beliebten Veranstaltung. „Die Drachenflieger aus der Schweiz zeichnen sich dadurch aus, dass sie die meisten selbst gebastelten Großdrachen mitbringen“, sagte Berthold Riester von der Fluggemeinschaft.

Auch Cindy und Carsten Schöll waren in diesem Jahr wieder mit dabei. Das Ehepaar kommt aus Böblingen und nennt sich selbst „die Teufelsflieger“, weil sie ausschließlich Drachen mit Teufelsmotiven in ihrer Sammlung haben. „Das Drachenfliegen ist mittlerweile unser Hobby geworden“, erzählt Cindy Schöll, „vom Ende der Sommerferien bis Ende Oktober sind wir jedes Wochenende unterwegs und lassen unsere Drachen steigen“.

Am Sonntag fehlt der kräftige Wind

Vor allem die Kinder hatten viel Spaß – sie konnten ihre eigenen Drachen steigen lassen und sich auf Buggys über den Flugplatz ziehen lassen. „Das Drachenfest erfreut sich einer immer größerer Beliebtheit. Jedes Jahr kommen noch mehr Drachenflieger nach Leibertingen. In diesem Jahr waren es schon 130“, sagte Berthold Riester von der Fluggemeinschaft. Am Sonntagmittag waren die Flugbedingungen für die Großdrachen leider schlechter – im Gegensatz zu Samstag fehlte zeitweise der kräftige Wind.

Parallel zum Drachenfest gab es in der Innenstadt beim traditionellen Wildensteiner Jahrmarkt eine Zeitreise in die Vergangenheit. An Marktständen und in Zelten boten die historisch gekleideten Marktleute ihre Waren und Köstlichkeiten den Besuchern an. Seiler, Zimmerleute, Drechsler und Schreiner präsentierten alte Handwerkstechniken.

Altertümliche Abkühlung im Zuberbad

Auf dem Markt fand zudem die 17. Meisterschaft im Hufeisenwerfen statt, die vom Kultur- und Tourismusverein organisiert wurde. Der Schützenverein Altheim/Thalheim bot Bogenschießen an. Und beim Männergesangverein Straßberg konnten die Gäste wie zu früheren Zeiten im Zuber baden, was insbesondere von den jungen Besucher gerne genutzt wurde.

Die „Danzleut“ führten mit der historischen Rathaustanzgruppe Tänze aus vergangenen Tagen auf. Für musikalische Unterhaltung sorgte außerdem die Musikkapelle Thalheim.