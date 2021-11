Familie weckt über hundert Jahre alte Villa aus ihrem Dornröschenschlaf

Die Villa Hubertus (auch Hubertushaus) wird in den Jahren 1906/07 als Oberförsterei der Fürstlich Hohenzollerischen Verwaltung erbaut, heute steht das Gebäude unter Denkmalschutz. 1929 erwirbt die Schauspielerin Dorothea Volkmann vom Fürstlichen Rentamt die Villa Hubertus mit Garten und schenkt sie sofort dem Kloster Beuron gegen Vorbehalt des lebenslänglichen Nutzungsrechts. Das Nutzungsrecht wird 1938 gegen Zahlung von 20000 Reichsmarkt abgelöst. Laut einer Beuroner Chronik steht das Gebäude in den Folgejahren immer wieder leer oder ist für Wohnzwecke vermietet, 1982 zieht eine Familie aus Mühlheim in das Haus am Hubertusweg 4. Ein Jahr später wird das Haus innen und außen renoviert. 2013 erwirbt die Anselm von Canterbury Stiftung das Anwesen bei einer Zwangsversteigerung für 150000 Euro, es soll zu einer inklusiven Begegnungsstätte umgebaut werden. Für den Erhalt und die Sanierung des Gebäudes bekommt die Stiftung finanzielle Unterstützung von der Landesdenkmalstiftung, von Leader Oberschwaben und der Aktion Mensch. Das Geld scheint jedoch nicht immer an die mit den Arbeiten beauftragten Handwerker zu fließen. Sie berichten damals der „Schwäbischen Zeitung“ gegenüber von unbezahlten Rechnungen in Höhe von mehreren Zehntausend Euro und sogar einem Betretungsverbot. Aus den Plänen der Stiftung wird nichts, 2019 kauft Familie Bantle das Haus und beginnt mit der Arbeit. (hel)