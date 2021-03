Lebenstraum geplatzt - Familie muss Lokal wegen Coronakrise aufgeben

Wie eine junge Familie durch die Pandemie in Not geraten und alles verlieren kann, zeigt die Geschichte der Familie Pfleghaar im Beuroner Ortsteil Hausen im Tal. Franziska und Dennis Pfleghaar müssen die Gaststätte Bahnhof, die sie im Jahr 2018 gekauft und nach eigenen Aussagen mit Herzblut geführt haben, wieder verkaufen, da sie in den vergangenen drei Jahren keine Rücklagen bilden konnten.

Gründe hierfür sind notwendig gewordene Investitionen in der Gaststätte und am Gebäude. Durch die mehrmonatige Schließung aufgrund der Corona-Pandemie fielen alle Einnahmen komplett weg, so konnten die Wirtsleute ihre Kredite nicht mehr bedienen, erzählen sie. Dazu kam, dass sich die Familie, „ungeplant“, wie die nun vierfache Mama sagt, um ein weiteres Kind vergrößert hat.

Wir hatten so gehofft, dass wir hier in Hausen bleiben könnten, aber die virusbedingte Schließung hat uns finanziell den Boden unter den Füßen weggezogen. Dennis Pfleghaar

Und weil das alles noch nicht reichte, hat das Schicksal noch eins draufgesetzt und das Familienauto, einen Siebensitzer, durch eine Dachlawine völlig zerstört. „Nur eine Nacht hatte ich es draußen unter der Dachkante stehen“, sagt der 37-jährige Familienvater sichtlich aufgewühlt. Ausgerechnet in dieser Nacht schneite es noch einmal sehr heftig, so dass das eh schon schneebedeckte Dach noch eine ordentliche Ladung draufbekam.

Mit der Folge, dass die tonnenschwere Last nächtens abrutschte und auf das Fahrzeug krachte. „Die Wucht war so groß, dass das Dach eingedrückt wurde und die Frontscheibe zersplitterte“, erzählt Dennis Pfleghaar. „Wir hatten so gehofft, dass wir hier in Hausen bleiben könnten, aber die virusbedingte Schließung hat uns finanziell den Boden unter den Füßen weggezogen“, ergänzt er. Da auch die Friseure geschlossen hatten, fiel der Hinzuverdienst der Ehefrau, gelernte Friseurin, weg, doch die laufenden Kosten blieben.

Laufende Zahlungen konnten dank Spenden in letzter Sekunde beglichen werden

Zwar ist die Soforthilfe der Bundesregierung in Höhe von 9000 Euro eingegangen, wie Pfleghaar sagt, ebenso die „Novemberhilfe“, die allerdings erst im Februar 2021 kam. Diese habe aber gerade einmal 70 Prozent des Umsatzes der Wintermonate 2019 abgedeckt, die als Berechnungsgrundlage für die Novemberhilfe dienten. Weil der Gasthof aber im Dezember 2019 urlaubsbedingt geschlossen hatte, verschmälerte sich auch die zugrundeliegende Berechnung für die staatlichen Hilfen.

Aber es gibt auch Lichtblicke in der Not, denn Freunde der Familie wie Volker Hartl haben das Schicksal der Pfleghaars in sozialen Netzwerken publik gemacht und einen Spendenaufruf gestartet, bei dem bis jetzt rund 5000 Euro zusammengekommen sind. Damit konnten laufende Zahlungen „in letzter Sekunde“ beglichen werden, wie Hartl auf der gemeinnützigen Plattform „betterplace.me“ schreibt.

Ehepaar will sich persönlich bei Spendern bedanken

Zugleich wirbt der Freund aber um weitere Unterstützung für die Familie, denn noch reiche es nicht. „Viele Leute haben schon gespendet. Wir sind total überrascht, welche Summen von einzelnen Personen gekommen sind“, so Pfleghaar. „Wir sind zutiefst gerührt über die Hilfsbereitschaft der Menschen“.

Leider seien manche Spenden anonym eingegangen, aber das aus der Bodenseeregion stammende Ehepaar will alles versuchen, die Spender ausfindig zu machen, um ihnen persönlich danken zu können. Jüngst hat ihnen ein Freund sogar ein fahrbereites Auto geschenkt, das noch zwei Jahre TÜV hat. „Das können wir in der jetzigen Situation gut gebrauchen“.

Jetzt muss schnell eine neue Bleibe her

Auch persönlich habe die Krise ihnen „bis fast aufs äußerste“ alles abverlangt, sie aber dennoch wieder zusammengeschweißt, sagt das seit zwölf Jahren verheiratete Paar. „Wir hatten schlaflose Nächte, wussten nicht, wie es weitergehen soll, ob wir noch ein Dach über dem Kopf haben werden“, fassen die beiden zusammen. Die Spendenaktion habe ihnen wieder Mut gemacht und Hoffnung gegeben, dass es doch irgendwie weitergehen kann.

Derzeit packe die sechsköpfige Familie ihre Habe zusammen, denn es muss schnellstmöglich eine neue Bleibe gefunden werden, „was mit vier Kindern, einem Hund und ein paar Katzen nicht einfach ist“, sagt Franziska Pfleghaar und versucht dabei, die zehn Monate alte Lara zu besänftigen.

Auch wenn wir jetzt wegziehen müssen, werde ich solange hier in der Feuerwehr bleiben, bis ein Nachfolger gefunden worden ist. Dennis Pfleghaar

Die 33-Jährige erzählt, wie sie zusammen mit ihrem Mann und mit Hilfe der Großeltern den Traum von einer Gaststätte auf dem Land verwirklichten, wobei sie nach eigenen Angaben hohe Qualitätsansprüche setzten. „Wir haben alles selber gemacht und mit frischen Zutaten gekocht“, sagt sie. Der Zulauf der Gäste, insbesondere an den Wochenenden und in den Ferien, sei enorm gewesen. Es habe ihnen trotz der vielen Arbeit Spaß gemacht, und nun: „Aus der Traum!“

Auch in das Gemeindeleben seien sie gut eingebunden gewesen. Dennis Pfleghaar, der derzeit als Schornsteinfeger die Familie über Wasser hält, ist aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes, wobei ihm die Förderung der Jugendfeuerwehr ganz besonders am Herzen liege: „Auch wenn wir jetzt wegziehen müssen, werde ich solange hier in der Feuerwehr bleiben, bis ein Nachfolger gefunden worden ist.“

Fortführung des Lokals ist nicht mehr vorstellbar

Auch ist der Vorsitzende der „Donautal-Touristik“ momentan noch dabei, den Schornsteinfegermeister zu machen. Trotz der schlechten Finanzlage will der ehemalige Zeitsoldat die Ausbildung „auf jeden Fall“ durchziehen“, denn der Meistertitel sei eine sichere Grundlage für ihn als Familienvater. „Schornsteinfeger werden immer gebraucht“, ist er sich sicher.

Eine Fortführung des Lokals sei für die Pfleghaars nicht mehr vorstellbar: „Die Schulden sind ja nicht weg, auch müsste neues Personal und ein Koch in Vollzeit neu eingestellt werden“. Außerdem seien die Eltern, die vorher mitgeholfen haben, bereits ausgezogen.