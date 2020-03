(hel) - Janina Rieger sagt, sie liebe ihren Job. Sie ist Fahrlehrerin und schätze die freie Zeitgestaltung ihres Berufs. Wenn andere im Sommer im Büro säßen, könne sie sich auch mal eine Auszeit im Schwimmbad nehmen. Momentan nehmen sie und ihre Kollegen jedoch eine unfreiwillige Auszeit: Denn die Coronakrise bringt auch ihr Gewerbe zum Stillstand.

„Wir haben uns entschieden, vorerst keinen Theorie- und Praxisunterricht anzubieten“, sagt Christian Gaa von der Fahrschule Schilf aus Pfullendorf am Montagmorgen, auch Astrid Fetscher von der Fahrschule Reichelt aus Stetten am kalten Markt hat sich dem Vorhaben angeschlossen und sagt: „Wir möchten unsere Mitarbeiter und Schüler schützen“. Wenige Stunden später wird aus der freiwilligen Maßnahme ein Anordnung des Landes. Denn Fahrschulen sind laut des Verkehrsministeriums auch Bildungseinrichtungen und dürfen deshalb vorerst nicht unterrichten.

„Das überrollt uns jetzt einfach“, sagt Fetscher und erklärt, dass „gerade viel Arbeit anliegt“. Trotzdem habe man vorerst alle Prüfungstermine der kommenden Wochen abgesagt. Egal ob praktische oder theoretische. Zwei Tage später teilt der TÜV Süd in einem Schreiben mit, dass er alle Prüfungen bis mindestens 19. April aussetzen wird.

Gaa rechne durch die Maßnahmen mit massiven Umsatzeinbußen sagt aber dennoch: „Das ist nur Geld“, die Gesundheit der Bevölkerung dürfe deshalb nicht vernachlässigt werden. Wie es weitergehe, sei momentan noch nicht absehbar.

Ein ausgebildeter Fahrlehrer betreue laut Schilf und Gaa zwischen 70 und 80 Fahrschüler pro Jahr. Von der ersten Theoriestunde über praktische Erfahrungen bis hin zur Prüfung. Eine Zeit, in der man sich intensiv mit seinen Schützlingen beschäftige, so Rieger. Und das ist einer der Gründe, warum sie den Job so gerne ausübe. Genau so wie ihre Kollegen, die momentan eine Zwangspause einlegen müssen.