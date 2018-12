Fahrerin missachtet die Vorfahrt

Zwei Schwerverletzte gab es am späteren Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B30 in Höhe Achstetten. Gegen 17 Uhr war dabei Auto aus dem Kreis Ravensburg auf dem Weg in Richtung Ulm von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt – und zwar an sehr unglücklicher Stelle. Es verließ die Bundesstraße unmittelbar hinter der Auffahrt an einer Stelle, wo noch keine Leitplanke es hätte aufhalten können. Mit großer Geschwindigkeit raste es dann ein paar Meter durch das Gelände und prallte gegen einen Baum.