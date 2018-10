Fahrer such nach Streifunfall das Weite

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr an der Einmündung B 311/B 313 ereignete. Die 18-jährige Lenkerin eines Fiat Stilo war auf der B 313 von Sigmaringen kommend in Richtung Meßkirch gefahren und hatte an der Stoppstelle der Einmündung angehalten. Zur gleichen Zeit kam aus Richtung Tuttlingen ein unbekannter Autofahrer, der sich auf der Linksabbiegespur Richtung Sigmaringen einordnete und beim Abbiegen das Fahrzeug der jungen Frau streifte. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer des dunklen Kleinwagens geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.