Deutlich unter dem Einfluss von Alkohol ist ein 26-jähriger Fahrer eines Opel gestanden, der am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Kreisstraße aus Richtung Meßkirch in Richtung Heudorf nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen Absperrmaterial stieß. Die Folge waren die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus und die Beschlagnahme des Führerscheins des Beschuldigten. An seinem Wagen war geringer Sachschaden entstanden.