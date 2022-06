Färberhandwerk auf dem Campus Galli

In regelmäßigen Abständen gibt es auf dem Campus Galli die Gelegenheit, einen Einblick in die alte Tradition des Färberhandwerks zu erhalten. Die Färberin Roswitha Schweichel beschäftigt sich mit typischen Färbepflanzen , die bereits im Mittelalter eigens zu diesem Zweck kultiviert wurden und von denen einige auch auf dem Campus angebaut werden. Gefärbt wird am offenen Feuer. Die nächsten öffentlichen Färbetermine sind vom 17. bis 19. Juni. Weitere Informationen unter www.campus-galli.de.