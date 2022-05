Fabian Steidle neuer Kommandant der Abteilung Kreenheinstetten

Nach einjähriger Pause hatte die Feuerwehr Leibertingen Abteilung Kreenheinstetten wieder zur Generalversammlung eingeladen. Sie fand am 14. Mai statt. Bei der Versammlung zog die Abteilung Bilanz: Hierbei wurde rückblickend festgestellt, dass coronabedingt zwar kaum Proben und keine Lehrgänge stattfinden konnten, das Einsatzaufkommen jedoch im Vergleich zu den Vorjahren immer gleichgeblieben war.

In zwei Jahren wurden 26 Einsätze gefahren. Vom Großbrand des Sägewerkes in Boll, über Verkehrsunfälle, Brandeinsätze, Unwettereinsätze bis hin zu einem Fehlalarm war alles vertreten. 2020 wurde für die Feuerwehr neu ein Mannschaftstransporter beschafft. Auch vier neue aktive Mitglieder kamen zur Feuerwehr. Kommandant Rainer Rudolf konnte vier neue Mitglieder in der aktiven Wehr begrüßen: Andreas Löffler, Johannes Blessing, Mike Steidle und Tobias Straub.

Bei den anstehenden Wahlen wurde Fabian Steidle zum Abteilungskommandaten gewählt. Er übernimmt somit nach zehn Jahren das Amt seines Vaters Josef Steidle. Nach ebenfalls zwei Wahlperioden wird Oliver Müller von Achim Füssel als Stellvertreter abgelöst. Zur Unterstützung von Komandant und Stzellvertreter wurden Heiko Lumb als Schriftführer, Roland Rebholz als Kassierer, die Ausschussmitglieder Reinhard Deufel, Ralf Hafner, Martin Keller, Reiner Straub und Kevin Braun wiedergewählt. Neu mit im Ausschuss sind Josef Steidle und Oliver Müller.

Bürgermeister Stephan Frickinger konnte zudem die Feuerwehrkameraden Johannes Blessing und Mike Steidle zum Feuerwehrmann und David Dreher, Christian Sprau und Daniel Sprau zum Hauptfeuerwehrmann befördern, sowie Nadine Brucker zur Hauptfeuerwehrfrau.