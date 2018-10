Förderverein Gemeindesaal Menningen löst sich auf

Nicht mehr groß ist das Interesse am „Förderverein Gemeindesaal Menningen“ bei der Hauptversammlung im Vereinsheim des VFR gewesen. Von den ehemals rund neunzig Mitgliedern waren nur noch wenige anwesend. Aber der Antrag und Beschluss zur Auflösung des Vereins, der auf der Tagesordnung stand, wurde einstimmig beschlossen, wie der Vorsitzende Ortsvorsteher Karl Mägerle in der Sitzung feststellte. Es wird nun seine Aufgabe sein, die Unterlagen zur weiteren Prüfung an das zuständige Finanzamt nach Sigmaringen zu geben und danach die Löschung im Vereinsregister zum nächst möglichen Termin zu beantragen.

Nach neun Jahren, so der Vorsitzende, in denen der Förderverein sich in einer sehr sinnvollen Art organisiert hatte, konnten von den Mitgliedern rund 50 000 Euro an Eigenleistungen für den Gemeindesaal bis zum Jahr 20013 geleistet werden. Eine weitere Aktion des Fördervereins, war die Anschaffung der Friedhofsglocke in Menningen.

Da die vorhandene Glocke Eigentum der Kirchgemeinde ist, wurde diese bei der Turmerneuerung wieder zurück verlangt, sodass die Anschaffung einer neuen Glocke für den Friedhof auf die Stadt zugekommen wäre.

Durch einen erneuten Spendenaufruf des Fördervereins bei der Einwohnerschaft im Jahre 2015 konnte eine neue Friedhofsglocke im Wert von rund 6000 Euro angeschafft werden. Doch die Anschaffung einer Lautsprecheranlage mit Beamer und Leinwand für den Gemeindesaal wurde nicht außer Acht gelassen, wie der Vorsitzende in seiner Rückschau erwähnte und so konnte auch dieses mit knapp 11 000 Euro abgerechnete Projekt im Saal installiert werden.

Dazu kam noch die Anschaffung eines Kühlregales und einer Galerie im Sitzungszimmer der Ortsverwaltung. Insgesamt brachte der Förderverein Gemeindesaal Menningen in den knapp neun Jahren 67 150 Euro zusammen. Der Rechenschaftsbericht von Kassier Helmut Rauser konnte zum Abschluss noch einen Guthabensaldo von 92,68 Euro aufweisen, die laut Beschluss an die Menninger-Vereine gehen werden.

Der Vorsitzende Mägerle dankte abschließend allen Mitgliedern und Spendern, die dazu beigetragen hatten, die vorgesehenen Anschaffungen für die Dorfgemeinschaf zu tätigen und die mit ihrer großzügigen Unterstützung Vieles möglich gemacht haben.