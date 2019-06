FÖJ beim Haus der Natur: ein Jahr für die Umwelt

In den vergangenen Monaten haben Jugendliche, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzen, für Schlagzeilen gesorgt. Mit den „Fridays for Future“-Demonstrationen haben sie es geschafft, den Klimawandel und den Umgang mit unserer Umwelt zu zentralen Themen werden zu lassen. Für diejenigen, die darüber hinaus Möglichkeiten suchen, sich für die Umwelt zu engagieren, ist ein Freiwilliges Ökologisches Jahr, ein sogenanntes FÖJ, eine spannende Option. Auch das Haus der Natur in Beuron bietet ein solches FÖJ an. Darüber informiert nun eine Pressemitteilung.

Seit einigen Jahren bietet das Naturschutzzentrum Obere Donau zwei solche Einsatzstellen für Teilnehmer am FÖJ an. Der Einsatzort, das Haus der Natur in Beuron, ist dafür besonders interessant, da es Einblick in zwei verschiedene Organisationen ermöglicht: das Naturschutzzentrum Obere Donau und den Naturparkverein Obere Donau. Eine wichtige Aufgabe beider Organisationen ist es laut Pressemitteilung, Besucher über den Naturraum zu informieren und für einen schonenden Umgang mit der Natur zu sensibilisieren.

Zu den Hauptaufgaben der FÖJler gehöre es daher, die Ausstellung im Haus der Natur zu betreuen und Gästen bei ihren Fragen weiterzuhelfen. Weiterhin gehören die Mitarbeit in der Geschäftsstelle, die Hilfe bei der Organisation und Durchführung verschiedener Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit sowie praktische Landschaftspflegearbeiten und vieles mehr zum Einsatzbereich der FÖJler.

Die bunte Mischung an Aufgaben ermöglicht vielfältige Einblicke im Bereich Naturschutz, erfordert allerdings auch eine gewisse Flexibilität. FÖJler am Haus der Natur sollten außerdem Freude am Kontakt mit Menschen haben und sich nicht vor Einsätzen am Wochenende oder am Abend scheuen. Wer diese Voraussetzungen mitbringt, kann im FÖJ wertvolle Erfahrungen sammeln.

Erster Schritt in die Selbstständigkeit

Für Maike Rojek und Moritz Aberle, seit September 2018 FÖJler am Haus der Natur, war der Freiwilligendienst die richtige Entscheidung. „Das FÖJ war für mich eine sehr schöne Zeit mit tollen Begegnungen, mit einer sehr vielfältigen und lehrreichen Arbeit und einem Arbeitsumfeld, bei dem wir von Anfang an herzlich in das Team aufgenommen worden sind“, so Maike Rojek. Ihr FÖJ-Kollege Moritz Aberle ergänzt: „Das FÖJ war für mich ein großer Schritt in die Selbstständigkeit. Neben den vielen interessanten Begegnungen und Erfahrungen, die man während der Arbeitszeit macht, lernt man nämlich auch, seinen Alltag selbst zu meistern“.