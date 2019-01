Expressive Werke dienen als Vorbild

Im Begleitprogramm der aktuell in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch zu sehenden Ausstellung „Drei Malerfreunde von der Oberen Donau“ wird am kommenden Sonntag, 27. Januar, um 15 Uhr eine Ausstellung mit Arbeiten von Schülern der Meßkircher Goldöschschule eröffnet. Die Jungen und Mädchen von der 3. bis zur 9. Klasse haben sich unter der Leitung der Künstlerin Carola Riester mit der Schau in der Kreisgalerie intensiv beschäftigt und zu eigenem kreativem Tun anregen lassen. Beeindruckt haben die Kinder und Jugendlichen vor allem die Freundschaft zwischen den Malerfreunden Gottfried Graf, Josef Alfons Wirth und Albert Mueller und die Leuchtkraft der von den Künstlern vor einhundert Jahren in kubistischer Bildsprache geschaffenen Arbeiten.

Die insgesamt zwölf Schüler haben ihre bei zahlreichen Besuchen in der Kreisgalerie gewonnenen Eindrücke in einem von der Stadt Meßkirch zur Verfügung gestellten Raum im benachbarten Schlössle in eigene Arbeiten kreativ umgesetzt.

Die dabei entstandenen verschiedenen Portraits in Kohle oder Acryl, die kubistischen Collagen und bildnerischen Auseinandersetzungen mit der frühen Moderne und auch die für die Freundschaft stehenden bemalten Spanplatten-Figuren oder die am Grafschen Motiv des Sonnenjünglings „Ganymed“ orientierten Transparentarbeiten werden nun in den kommenden drei Wochen in dem zur Kreisgalerie benachbarten Oberen Turmzimmer von Schloss Meßkirch ausgestellt.

Die Ausstellung unter dem Motto „Kunstfreude durch Kunstfreunde“ wird am 27. Januar um 15 Uhr von Galerieleiter Dr. Edwin Ernst Weber eröffnet. Carola Riester wird in die Ausstellung und zugrunde liegenden kreativen Prozesse der Kinder einführen.