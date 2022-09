Esskultur und die Bedeutung des Löffels

Im Campus Galli dreht sich am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, alles um den Löffel. Der genaue Zeitpunkt seiner Erfindung ist ungewiss. Man vermutet aber, dass er eines der am frühesten von der Menschheit benutzten Werkzeuge war: der Löffel. Verschiedene Kulturen nutzten verschiedene Materialien und Herstellungstechniken. Doch kaum jemandem ist heute bewusst, wie wichtig dieser kleine Gegenstand im frühmittelalterlichen Alltag war und dass ein Löffel zu den persönlichen Dingen gehörte, die man fast immer mit sich führte. Rund um das Thema Löffel, Besteck und Esskultur gibt es viel zu erfahren. Thomas und Sieglinde Dobrowitz – Der Löffelschnitzer und sein Weib – besitzen umfangreiche praktische Erfahrung und Fachwissen zum Thema. Sie sind zum wiederholten Mal mit ihrem Marktstand auf dem Campus Galli zu Gast. Ihre Löffel entstehen in Handarbeit aus verschiedenen heimischen Hölzern und entsprechen historischen Vorlagen.Die Anreise kann bequem mit der Biberbahn und dem Regiobus 600 erfolgen. www.biberbahn.de Foto: Campus Galli